La ce medic estetician merg Teo Trandafir, DJ Wanda si Iulia Albu

- Ștefan Banica Jr. a ajuns de urgența la Spitalul Floreasca, artistul avand dureri abdominale puternice. Florin Condurateanu a fost cel care a facut aceasta dezvaluire, oferind mai multe detalii despre starea artistului. Profesor doctor Mircea Beuran, șeful Clinicii de chirurgie 2 de la Spitalul de Urgența…

- Extrem de asumata in ceea ce privește deciziile pe care le-a luat in viața, DJ Wanda ne-a marturisit ca se lasa din nou pe mana medicului estetician. La cei 42 de ani, bruneta este conștienta ca nu mai poate arata ca la 20 de ani. Pana acum a preferat sa se mențina prin sport, yoga și un regim alimentar…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- Cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, Academia de Științe a Moldovei și Academia Romana au organizat, la Chișinau, Sesiunea Științifica ,,Centenarul Unirii Basarabiei cu Romani", proiect susținut și de Institutul Cultural Roman ,,M.

- Zi istorica la Consiliul Judetean Satu Mare. Un consilier judetean a cerut adoptarea unei rezoluții pentru Unirea cu Basarabia asa cum au procedat si alte localitati din Romania. Adrian Cozma s-a adresat colegilor sai astfel…. Stimati colegi, In aceste zile s-au implinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Clever Taxi, prima aplicație de e-hailing din România, susține decizia Primariei Capitalei de a retrage propunerea de modificare a regulamentului de transport pentru serviciile de taximetrie, pâna la modificarea legislației de catre Ministerul Transporturilor. Masura Primariei reprezinta…

- Vedetele au descoperit TIXEL, tehnologia medicala termo mecanica de rejunevare a pielii si lifting nonchirurgical, la Clinica STATERA Invitatii, printre care s-au aflat si Teo Trandafir, DJ Wanda, Iulia Albu, Corina, Ela Craciun, Carmen Negoita, Livia Graur, Teodora Antonescu au aflat de la medicul…

- Mereu preocupate de imaginea lor, celebritatile au aflat de la medicul chirurg Florin Juravle beneficiile noii tehnologii. TIXEL, tehnologia medicala termo mecanica, ce ofera rejuvenarea tenului, lifting nonchirurgical și trateaza problemele estetie ale pielii, a fost lansata la Clinica STATERA by Dr.…

- Personalul A.N. „Apele Romane” monitorizeaza permanent cursurile de apa, intervind pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a raurilor, dar si punerea in siguranta a punctelor critice inregistrate pe sectoarele vizate de avertizarile hidrologice. Mai multe zone din Romania sunt afectate de fenomenele…

- Odata cu primii pasi, e drept cam tremuranzi, in primavara, prin piata agricola a municipiului Aiud au inceput sa apara tot mai multi comercianti de ocazie care-si scot la vanzare… saracia. Nu! Nu este vorba, asa cum isi inchipuie unii, despre cei care-si vand lucruri din casa pentru a-si plati enormele…

- Una dintre cele mai importante zone turistice din Romania, Delta Dunarii, reprezinta un adevarat paradox: deși este unica, nu este vizitata de prea mulți turiști, iar investițiile se fac destul de greu. Toți...

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Ofertele turistice din Romania pentru turismul individual vor fi reintroduse in catalogul principal al tour operatorului Dertour, din anul viitor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vin de la o sedinta de consultare cu mediul privat. Imi…

- "Ar trebui sa ne uitam cu mai mare atentie la studiu (studiu realizat de KPMG pentru ARB si CPBR cu privire la impactul a trei initiative legislative asupra sectorului bancar), cu totii sa se uite cu mai mare atentie la el si sa observam ca de fapt se doreste, daca ne referim la limitarea dobanzilor,…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera Franceza de Comert si Industrie din Romania deruleaza, in aceasta perioada, prima editie a concursului “Orasul durabil”, deschis tuturor comunitatilor – judete, municipii, orase, comune, pentru a premia initiativele inovatoare…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Romania, in picaj la rugby. ”Stejarii” au ajuns pe locul 17 in clasamentul mondial Nationala de rugby a Romaniei a mai coborat un loc in ierarhia mondiala ajungand pe pozitia a 17-a, desi sambata a invins Rusia, in etapa a 3-a din REIC 2018. Conform clasamentului World Rugby, ”Stejarii”, care au incheiat…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul „Gala Bute”, a declarat la Romania TV ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. „De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta si intr-o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata", a afirmat ea.

- Romania a cerut, oficial, tarilor din UE si NATO ajutor pentru a gasi anticorpii fara de care mii se oameni care sufera de boli rare sunt in pericol. Solicitarea de ajutor a fost activata in aceasta seara pentru aprovizionarea cu imunoglobuline, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Este o…

- 1. Venit pe meleagurile noastre convins – și nu chiar absurd - ca face o mare bunavoința babuinilor aratindu-le Inalta-i Fața, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a gasit de cuviința sa dea indicații presei romanești despre cum sa scrie despre Justiție: „Atacarea sistemului de justitie in mass…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Din cele 27 de stadioane candidate, un juriu alcatuit din arhitecti specializati in infrastructura sportiva a selectat 10 stadioane, intre care si arena din Craiova. Alaturi de arena Ion Oblemenco mai sunt in finala stadioanele din orasule turcesti Gaziantep, Sakarya si Samsun, stadionul Lujniki,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca vrea ca pana la sfarsitul anului sa fie prezentata in Parlament noua lege a pensiilor, afirmand ca niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana la sfarsitul anului acesta, sa…

- Premierul Viorica Dancila a faxcut o gafa, duminica, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta a declarat ca pensia minima va crește de la 5.200 la 6.400, incepand cu 1 iulie anul acesta. Aceasta a facut o eroare, pensia minima urmand sa creasca de fapt de la 540 de lei la 640 de lei. Premierul a afirmat…

- Romania a avut un sfarsit de saptamana frumos si va avea un final de an superb. In 2018 vom aniversa Centenarul Terorii. Serbarile au debutat joi, cu domnul Tolontan jucand cu talent – Al Pacino era promitator, dar n-a confirmat – in rolul lui Malin Bot. Amza Pellea in Mihai Viteazu a fost “numarator…

- Bloomberg Misery Index, analiza efectuata de Bloomberg asupra celor mai „bolnave” economii, plaseaza Romania pe locul 34, cu 16 pozitii in urcare, din cauza cresterii preturilor de anul trecut si a cheltuielilor guvernamentale excesive.

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola în Republica Moldova. Ca și în primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de 7 ani, din orașul Râșcani, care, în prima saptamâna a noului an, s-a aflat cu parinții în…

- Invidie, rivalitate, orgoliu? Nu putem sti exact ce sentimente le incearca pe Simona Halep (2 WTA) si Sorana Cirstea (38 WTA), insa cert e ca s-au nascut disensiuni intre cele mai bune "rachete" ale Romaniei - daca ne luam dupa clasamentul sezonului recent incheiat. Sorana Cirstea a surprins…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat aveau o relație inca din anul 2010, iar in 2013 au decis sa iși uneasca destinele și s-au casatorit. Totuși, anul trecut relația lor a devenit din ce in ce mai grea, aparand certuri constante și scandaluri care vizau aventurile fostului mare tenismen.

- Orice angajat din Romania care doreste sa-si recapete, in fata instantelor de judecata, pierderile salariale suferite incepand cu 1 ianuarie 2018, ca efect al adoptarii unor acte normative in domeniul salarial sau fiscal, poate apela la un nou instrument juridic finalizat pus la dispozitie de Blocul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declaratie surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de crestere similara cu cea din tara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine sa…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- “In conformitate cu OUG nr. 64/2001, propunerea de buget pentru anul 2018 prevede repartizarea unui procent de 90% din profitul contabil distribuibil catre actionari Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta actiune din BET in 2017,…

- Monica Tatoiu afirma ca vrea sa dea in judecata autoritațile elvețiene, dupa ce a suferit un grav accident la schi pe o partie din aceasta țara. In luna decembrie a anului trecut, Monica Tatoiu a suferit un accident la schi și și-a fracturat șoldul. Femeia de afaceri, care a recunoscut ca pasiunea sa…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Artistul favorit sa reprezinte Romania la ”Eurovision 2018” are o poveste incredibila. Pentru a-si cumpara chitara visurilor sale, Aurel Dinca a lucrat intr-o mina de carbuni timp de cateva luni. In plus, are o sora cu handicap major de care are grija si in prezent. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- DJ Wanda si Nadia De Luca, pe urmele Angelinei Jolie in Cambodgia, la cel mai mare monument religios din lume Cele doua vedete din Romania au petrecut trei zile de neuitat in Siam Reap, vizitand cele mai impresionante temple budiste, printre care imensul Angkor Wat, considerat cel mai mare monument…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Raspunsul MAE roman catre ministerul de Externe de la Budapesta arata ca Romania este un „stat unitar, suveran si indivizibil” și ca gestul organizațiilor maghiare privind autonomia sunt „regretabile”. Sursa: http://evz.ro/mae-raspuns-bucuresti-budapesta.html

- Protestul medicilor de familie preocupa atat Guvernul Romaniei cat și Parlamentul, a transmis deputatul PSD Ioan Dirzu. Acesta spune ca este interesat de revendicarile medicilor de familie din Romania, de problemele de la cabinete și de rolul medicinei de familie in sistemul național de sanatate publica.…

- 2018 vine cu schimbari importante in sistemul de invatamant din Romania. Pentru prima data in istorie, BAC-ul va incepe in luna februarie, cu probele orale. Apoi, incepand cu anul scolar 2018-2019, elevii ar putea avea pe banci un manual unic, la fiecare materie, editat de editura unica a Ministerului…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…