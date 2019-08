Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 august a.c., in jurul orei 05.30, polițiștii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in urma caruia o persoana a decedat si una a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un tanar…

- La data de 05 august a.c., politisti din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au identificat si depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Luizi Calugara, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 00.30, politistii rutieri au fost sesizati despre producerea unui accident de circulatie pe strada Libertatii din Onesti. Deplasandu-se la fata locului politistii au constatat faptul ca un minor de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism fara…

- Un șofer de 22 de ani a pierdut controlul direcției cand a intrat intr-o curba in localitatea bacauana Hemeiuș și a intrat cu autoturismul intr-un gard distrugand și o conducta de gaz. Trei persoane au fost ranite. Se relateaza ca șoferul ar fi avut permisul suspendat iar la verificarea cu etilotestul,…

- Daca de vata de zahar și hamsii prajiți am mai avut parte la Hramul Bacaului, de aqualandul promis și ridicat pe Insula in urma cu doi ani, ne-am lins pe degete și anul acesta. Insula a fost data in folosința cetațenilor acestei urbe in 1974, dar tot sta intr-o perpetua acțiune de modernizare, incat…

- Un barbat fara permis de conducere care conducea o mașina cu numerele de inmatriculare expirate a fost reținut de polițistii de la Biroul Rutier Bacau dupa o scurta urmarire prin oraș. Cand s-a vazut incolțit, barbatul a incercat sa scape abandonand mașina, insa a fost urmarit pe jos și prins și incatușat.…

- O polițista a fost accidentata, astazi, in jurul orei 11.20, pe strada Nicolae Balcescu, din Bacau, in zona magazinului Luceafarul. Revenim cu amanunte. Articolul Accident in centrul Bacaului. O polițista a fost lovita de o mașina apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 18.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au fost sesizati cu privire la faptul ca, doua persoane necunoscute, par sa utilizeze plase de tip monofilament, la o balta privata. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, unde au constat faptul ca…