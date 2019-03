La ce BOLI periculoase poate duce INSOMNIA

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatori de la Tribunalul Dolj au dispus, saptamana acesta, la solicitarea procurorilor DIIOCT, artestarea preventiva in lipsa a doi craioveni suspectati de comiterea infractiunii de trafic de droguri. Anchetatorii sustin ca, in urma unor perchezitii domiciliare, au descoperit peste trei ...

- Liderii binomului PAS-PPDA sunt luati în furci de internauti, pentru incompetenta, rigiditate si refuzul de a-si asuma actul guvern[rii, într-o eventuala coalitie parlamentara proeuropeana. “Sute de mii de oameni, inclusiv din Diaspora, au votat doar ca acești 26 sa…

- Prin lipsa etichetelor sau etichetare incompleta Reprezentanți imputerniciți din cadrul MADR și Autoritații Naționale Fitosanitare (ANF) desfașoara acțiuni de control mixt incepand cu data de 25.02.2019, in depozite en-gross de legume-fructe din județul Ilfov și București. Au fost verificate 19 unitați…

- Cum te simți atunci cand intri in locuința ta? Calma și fericita? Sau copleșita și stresata? Atunci cand ai o viața ocupata, stresul aproape ca face parte din rutina ta zilnica. Nu ar trebui ca și propria locuința sa aiba o contribuție in acest context. Casa ta trebuie sa fie mai degraba o oaza de liniște…

- Increderea in sine este motorul acțiunilor noastre, iar lipsa ei ne poate bloca curajul de a incerca sa ne indeplinim dorințele. Nu toți creștem cu o buna imagine de sine, dar vestea buna este ca aceasta se poate construi treptat. De cate ori nu te-ai gandit ca ai fi putut sa nu te chinui cu demonstrații…

- Sef Serviciu Asistenta Sociala Primaria Carei, Radu Monica, apeleaza in data de 22 februarie 2019 la blogul finului primarului pentru a face precizari referitoare la situația cu care se confrunta persoanele ramase fara acoperiș deasupra capului in urma incendiului din 16 februarie 2019. ,,Precizarile,,…

- Astazi, in cadrul unei acțiuni a Serviciului Rutier din cadrul I.J.P. Prahova pentru combaterea taximetriei ilegale pe DJ 102C, in zona Urlati - Iordacheanu, polițiștii au depistat un conducator auto care efectua transport de persoane contra cost, fara a fi autorizat in acest sens. Mai mult de atat,…

- Autoritatile avertizeaza asupra calitatii jucariilor si alimentelor cumparate in aceasta perioada. In judetul Galati, controalele din ultimele zile au scos la iveala alimente expirate chiar de cateva luni, dar si jucarii periculoase pentru copii. Atentie la darurile de Craciun pentru copii, avertizeaza…