Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de lupta cu infectiile, cu virusurile si bacteriile, usturoiul este unul dintre cele mai puternice alimente in acest sens. Mai mult, de-a lungul timpului, el si-a dovedit eficienta si in digestie, hipertensiune sau afectiuni ale sistemului nervos. Iata de ce e bine sa consumi usturoi!…

- Specialistii atentioneaza ca nu orice persoana care are hipertensiune arteriala trebuie sa ia si aspirina cardio. Aceasta se poate administra numai in anumite situatii si dupa un consult prealabil. Atentie: asprina cardio difera de aspirina obisnuita pe care o luam pentru raceli sau dureri. Daca luam…

- "Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere interesele romanilor din strainatate sau macar sa fie la curent cu modul in care le sunt incalcate drepturi fundamentale, precum cel la proprietate sau libera circulatie. Incepand din 4 decembrie,…

- Exista perioade ale vietii in care nu ne mai simtim stapani pe corpul nostru. Articulatiile si cartilajele incep sa oboseasca, sa nu se mai refaca atat de repede cum obisnuiau si sa aiba nevoie de mult mai multa atentie. Genacol are rezultate impresionante in ceea ce priveste rezolvarea problemelor…

- Aspirina, folosita in doze reduse, ar putea diminua gravitatea simptomelor si anomaliilor sistemului imunitar la pacientii cu scleroza multipla, dupa ce a fost verificata eficienta sa intr-un test realizat pe soarecii de laborator, potrivit unui studiu publicat marti de revista Science Signaling si…

- In sezonul rece, cele mai intalnite afecțiuni sunt intalnite la nivelul tractului urinar. Primele simptome ale infecției sunt usturimile in timpul urinatului, dar și durerile in zona lombara ori dificultatea de a urina. Daca nu sunt tratate in timp util, atunci infecțiile se pot agrava și extinde și…

- Teama de batranețe este una cat se poate de fireasca, la fel cum este incercarea continua de a preveni efectele imbatranirii asupra sanatații și frumuseții tale. Sportul, reducerea stresului prin diverse tehnici de relaxare, dar și produsele cosmetice anti-imbatranire sunt doar cateva din lucrurile…

- Horoscop 2019 Berbec 2019 va fi un an care va aduce schimbari atat pe plan profesional cat și sentimental. Acum eforturile pe care le-ai depus in munca ta vor fi recunsocute și vor da roade nebanuite. Incearca sa fii atenta la cuvinte și sa nu reacționezi in fața situațiilor ivite in…