Politic BRASOV. Ambulanta de prima interventie, in dotarea SVSU din cadrul Primariei In luna aprilie, edilii au prezentat o autospeciala pentru Serviciul Voluntar petru Situații de Urgența, dotata pentru prima interventie si cercetare. Mașina este prima dintr-un lot de trei, care a costat peste 500.000 de lei. Ambulanta are semnalizatoare acustice și luminoase, aparate de respirat, mijloace pentru stins incendii. Vor fi cazuri in care nici nu va fi nevoie de intervenția acestei masini…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

