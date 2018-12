Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters, relateaza Mediafax.Autoritațile…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT), avand epicentrul la 52 de km sud-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Cel puțin 48 de persoane au murit, iar peste 350 au fost ranite dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami a lovit orașul Palu de pe insula Sulawesi din Indonezia, relateaza Reuters. Agenția pentru reducerea dezastrelor din Indonezia susține ca sunt "mulți morți", iar bilanțul ar putea…