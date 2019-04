La Casa de Papel revine cu sezonul 3 pe 19 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Moșneagu este noua actrița pe care telespectatorii o vor putea urmari, incepand din aceasta saptamana, in serialul “Fructul oprit”. Absolventa UNATC, tanara o va interpreta pe Bihter in serialul de la Antena 1, o femeie seducatoare, care este dispusa sa faca orice pentru a-și atinge scopul propus.

- Sezon 2 “Fructul oprit” continua in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, cu un episod tulburator, cu o incarcatura emoționala extraordinara și cu alegeri care vor schimba destine. Serialul aduce in...

- Celebrul actor american George Clooney revine intr-o producție de televiziune dupa 20 de ani in care a preferat sa stea departe de lumea serialelor. Producția care il va avea protagonist este o adaptare a romanului ”Catch-22”, scris de Joseph Heller, și este produs de compania Hulu, avand ca subiect…

- Soția fostului component al trupei Hi-Q a lucat in televiziune, la emisiunea Acces Direct, insa a plecat. Aceasta a explicat care a fost motivul pentru care a decis sa renunțe. Florin Grozea, in varsta de 39 de ani, și Ioana, in varsta de 29 de ani, s-au casatorit in luna iunie a anului 2011 și formeaza…

- Serialul “Fructul oprit”aduce in fața publicului, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, confruntari importante și noi dezvaluiri cutremuratoare ce vor zgudui liniștea protagoniștilor și a...

- Sezonul 2 „Fructul oprit” ajunge in aceasta seara la episodul cu numarul 20, un episod cutremurator, cu elemente de comedie și secvențe pline de suspans. Serialul continua cu numeroase surprize si momente emotionante, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1.

- Veste șoc in televiziune! Incepand cu data de luni, 7 ianuarie, emisiunea „Acces Direct” va da startul unui nou sezon palpitant, iar telespectatorii vor avea parte și de o surpriza. Emisiunea „Acces Direct”, difuzata de luni pana vineri de la ora 17:00 revine, dar iși schimba formula de prezentare!…