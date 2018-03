Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru construirea Capelei Mortuare Ianculesti nu avea prevazuta sarpanta, coamele, lambriurile…,,din neatentie,, dupa cum afirma angajatul de la Serviciul Tehnic din Primarie. Costul a ajuns acum la 558 euro pe mp. Studiu de Fezabilitate este intocmit de firma unde asociat este un angajat…

- In perioada 2-6 aprilie se va desfasura la Iasi faza nationala a Concursului pe Discipline Tehnice pentru Invatamantul Profesional, domeniul Estetica si igiena corpului omenesc, la care participa cate un singur elev din fiecare judet al tarii. Competitia este organizata de Inspectoratul Scolar si se…

- Un elev din Feldru a fost batut la școala din cauza unei fete, agresorii fiind acum cercetați penal pentru faptele comise. Un incident intre trei elevi s-a produs miercuri dimineața la Liceul Tehnologic din Feldru, acolo unde un elev de clasa a XI-a a fost agresat de doi colegi mai mici, din clasa a…

- Pe pagina Primariei Carei nu apare informarea despre sedinta de azi dar apare o informare pe pagina consilierului personal al primarului. Nu e pacat domnilor din conducerea primariei sa neglijati informarea prompta si pe pagina oficiala a Primariei Carei? Inainte de face comentarii va rugam sa urmariti…

- Elevii cu deficiente de vedere vor participa, incepand de astazi si pana sambata, 31 marti, la un concurs national organizat de Inspectoratul Scolar Iasi si Liceul Special „Moldova" din Targu Frumos. Competitia, intitulata „Concursul National pentru elevii cu deficiente de vedere", se afla la cea de-a…

- Priviti cati arbori se pregateste sa taie Primaria Carei! Doar 119…. O nimica toata…Doar ca la APM nu aceste este numarul pentru care a fost ceruta aprobarea! Oare de ce nu a facut publica intentia onor Primaria Carei? Priviti Procesul Verbal de instituire a Fortei Majore in parcul dendrologic Carei…

- O ocheada pe pagina de Facebook a Primariei Carei scoate in evidenta faptul ca nu mai exista corectura la textele postate. Cica un barbat ,,se rula,, cu autoturismul, inarmat cu un cutit de care il flutura pe geam. Foame mare la scribul din Primarie de acum 10 ore….,,trei barbati au escalad,, un…

- 72 de meciuri sunt programate week-end-ul acesta, in Gimnaziada si Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. 624 de elevi si-au anuntat participarea la fazele judetene ale competitiilor, organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Meciurile se desfasoara la disciplinele sportive volei, baschet,…

- Ieri, 14 martie 2018 la Colegiul Economic”Gheorghe Dragos „ din Satu Mare s-a desfasurat etapa judeteana a Competitiei Business Plan unde Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a fost reprezentat de firma de exercitiu F.E. MOMENTE UNICE S.R.L. Competiția a constat in prezentarea de catre elevii implicați…

- Anul 2018 este Anul Omagial al unitații de credința și neam și Anul comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri de la 1918. Cu acest prilej, un colectiv de elevi de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, coordonați de doamna profesoara Lavinia Zota au participat la Concursul Național Cultural – Artistic …

- Buletin de Carei solicita conducerii Primariei Carei sa ia masuri pentru actualizarea site-ului oficial al sau. Pe www.municipiulcarei.ro apar Sectiuni intregi unde singura informatie oferita este...Aceasta categorie este goala! E vorba de Subregistrul datoriei publice, de Acte si probleme, Raport…

- Cel care il insoteste pe consilierul Szasz la procesele pe care le are la diverse instante il sustine si in mediul online. Triada de presa din jurul primarului Kovacs se dezlantuie doar impotriva celor care prezinta date concrete din activitatea Primariei Carei de unde de fapt sunt platiti si ei sub…

- VOLUNTARIAT… Ce nu fac adultii, rezolva o mana de elevi de la Liceul Tehnologic „Petru Rares„ din Barlad! Pe 7 martie liceenii au facut o actiune caritabila pentru batranii din Centrul de Ingrijire a Persoanelor Varstnice Tutova. Au mers la cei 76 de batrani care sunt ingrijiti in acest azil, cu produse…

- Desi afara e soare in toata regula cum se spune, unii scribi nu vor nicicum sa lase scaunul caldut din Primarie pentru a se scobora in mijlocul evenimentelor daca tot posteaza informatii oficiale despre ele, evident postarile fiind platite. Priviti informatiile seci de pe pagina Primariei Carei. Nici…

- Clubul Sportiv "Sah Club Galati" ii anunta pe galateni ca, in perioada 2 - 4 martie 2018 va avea loc la Galati competitia sahista "Festivalul Sahului Galatean", editia a IV-a.Festivalul Sahului Galatean se va desfasura in sala Universitatii "Dunarea de Jos" Galati, anul acesta competitia facand parte…

- Ce poate fi mai convenabil pentru ascunderea ilegalitatilor din Primaria Carei decat un anunt pescuit de la comentarii? Baietii veseli din Primarie au lasat deoparte odele si omagiile la adresa conducatorului lor iubit si au trecut de la informarile despre Jobikk la Noua Dreapta. Pe blogurile lor…

- Sarbatoarea traditionala a Dragobetelui a fost marcata pe 23 februarie la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” printr-o activitate tematica denumita “DRAGOBETE - o sarbatoare in numele iubirii”. Elevii claselor IX-XII, coordonati de profesorii Mihaela Cherciu, Nicoleta Petrea și bibliotecar Paula…

- Concursul consta in prezentarea, de catre elevii implicați, a unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant din care aceștia provin. ”Firma de exercitiu reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,…

- In municipiul Carei si-au deschis pana in prezent birou parlamentar pentru audiente senatorul Turos Lorand si deputatul Erdei D. Istvan , ambii de la UDMR Satu Mare. Niciunul dintre parlamentarii romani din judetul Satu Mare nu are cabinet la Carei. Romanii din zona Carei care doresc sa ia legatura…

- A 39-a ediție a Targului de Turism al Romaniei, cel mai mare eveniment autohton dedicat industriei turismului, a fost deschisa in noile spații expoziționale ale Romexpo, pavilioanele B1 și B2. Au participat Dl. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie Romaniei, Ministrul turismului,…

- Elevii din Oltenia cu rezultate la faza naționala a olimpiadei de informatica participa in perioada 23-25 februarie la concursul interjudețean de programare „Info Oltenia”. Concursul a ajuns la cea de a XX-a ediție și sunt așteptați sa participe peste 100 ...

- Sedinta Consiliului Local din data de 20 februarie 2018 a mai adus o modificare la Statul de functii al Primariei Carei prin modificarea clasei, respectiv a gradului profesional al functiei publice vacante de executie consilier clasa II, grad profesional superior din cadrul Serviciului Tehnic in…

- Buletin de Carei a primit pe adresa redactiei raspunsul de la Garda de Mediu Satu Mare oferit prin bunavointa oamenilor cu spirit civic care nu clacheaza la terorismul promovat de presa de casa a administratiei Kovacs-Keizer la adresa comentatorilor persoane fizice. Modul de evaluare al starii…

- In anul aniversar al Centenarului Marii Uniri, Busteniul a decis sa sarbatoreasca prin organizarea mai multor manifestari sportive acest eveniment, care va fi „motiv de sarbatoare” de mai multe ori in acest an in statiunea de la Poalele Caraimanului. Concursuri de schi, competitii de lupte greco-romane,…

- Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” TURDA organizeaza in data de 21.02.2018, de la ora 14, faza Județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – FOTBAL, clasele I-IV. Competiția se va organiza

- Careieni cu spirit civic au trimis pe adresa redactiei Buletin de Carei imagini din jurul castelului renovat acum 5 ani. Castelul Karolyi si parcul din jur se afla in domeniul public. Buletin de Carei

- Un careian cu spirit civic si cu dragoste pentru orasul sau reclama gunoaie la iesirea spre Capleni in zona trecerii peste calea ferata. ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul…

- Pe spatiul verde din parcul careian sta de luni de zile o caruta cu rotile dezumflate. Potrivit solicitarilor Politiei Locale Carei aparute pe pagina Primariei Carei, am semnalat acest aspect la numarul indicat. Buletin de Carei

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- 50 de echipe de elevi si studenti vor concura la Bucuresti in faza nationala a JA Company of the Year 2018, cea mai mare competitie europeana de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce in scoli si competitia JA Business Plan Challenge 2018. Castigatorii merg la Next Generation Leaders…

- De luni, 5 februarie 2018, debuteaza la Carei a IV-a editie a Taberei Judetene de matematica, la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu. Prima zi va fi una de acomodare, cu activitati mai lejere dintre care mentionam o vizita la Clubul elevilor Carei, sectia Tenis de masa. Urmatoarele zile sunt dedicate…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Peste 160 de elevi din Salaj au participat sambata, 27 ianuarie, la etapa județeana a Olimpiadei de Lingvistica “Solomon Marcus”, ce a avut loc la Scoala Gimnaziala “Simion Barnutiu” Zalau. Competiția se adreseaza elevilor de la clasele V-XII, subiectele fiind structurate pe trei secțiuni: antrenament…

- Elevii claselor IX-XII de la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” din Focșani au sarbatorit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. In cadrul activitații a fost prezentata o expoziție foto-documentara cu titlul „Din cartea neamului – Unirea de la 1859”. Invitatul special al evenimentului a…

- Elevii de la liceele Tata Oancea si Constantin Lucaci din Bocsa au programata marti o intalnire pe tema Micii Uniri. Evenimentele sunt programate de la 10,00, la liceul din cartierul Bocsa Montana, iar de la ora 12,00, la cel din cartierul „Nufarul” si este organizat de catre Primaria orasului Bocsa,…

- Marti, 23 ianuarie 2018, de la ora 13,00, va avea loc prima sedinta ordinara din acest an a Consiliului Local Carei. Ordinea de Zi- Consilierii sunt invitati sa dezbata sau …sa aprobe direct cele 10 puncte de pe Ordinea de Zi precum si Procesele Verbale de la sedintele anterioare. Mult dorita comasare…

- Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, prima fiind cea de felicitari, destinata elevilor din clasele I-IV, iar cea de-a doua sectiune, de creatie literara, este adresata elevilor de gimnaziu si liceu. In cadrul celei de-a doua sectiuni, participantii vor trebui sa scrie o lucrare originala, care…

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, i-au adus astazi un omagiu poetului emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Festivitatea dedicata zilei de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale a fost organizata de prof. Maria Valentina Lungoci, cu sprijinul…

- In timp ce eram implicati in diverse activitati dedicate aniversarii a 168 de ani de la nasterea poetului nepereche Mihai Eminescu am primit semnalari de la cititori ca familia Ciuta a fost din nou in centrul atentiei consilierului si finului primarului Kovacs. Asalturile sale sunt identice cu cele…

- Luni, 15 ianuarie 2018, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta, intr o atmosfera incarcata de emotie si de sensibilitate, a avut loc premierea elevilor care au obtinut distinctii la Concursul "Ludi Ovidiani ndash; 2000 de ani de nemurire". Competitia a fost initiata de Inspectoratul…

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu a fost sarbatorita luni, 15 ianuarie si la Carei. Activitatile au debutat cu maratonul poeziei romanesti, o activitate coordonata de Adrian Stefanuti. A urmat apoi caravana poeziei eminesciene iar…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Fostul consilier al primarului Kovacs, politicianul Megyeri Tamas Robert, cu studii medii, manipuleaza cititorii de limba maghiara oferind informatiile selectiv. Despre sedinta extraordinara in care au fost dezvaluite in cadrul dezbaterilor cresterile de peste 400% a cheltuielilor de la Spitalul Municipal…

- Elevii de la Colegiul Național Banațean din Timișoara au ieșit pe podium la competiția Zero Robotics. La finala competiției de programare, care a avut loc pe Stația Spațiala Europeana, au participat doua echipe din Timișoara: una formata din elevi ai Colegiului Național Banațean (CNB) și a doua, cu…

- Prima sedinta a Consiliului Local Carei din acest an va avea loc luni, 8 ianuarie, de la ora 13,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Carei. Sedinta este una extraordinara. Pe Ordinea de Zi figureaza 7 puncte . Bugetul de venituri si cheltuieli de la Spitalul Municipal este intocmit doar pentru…

- Potrivit datelor oferite Buletin de Carei de Biroul de Stare Civila din cadrul Primariei Carei, in cursul anului 2017 au existat mai multe nasteri decat decese. Astfel , numarul nasterilor inregistrate a fost de 528 fata de 371 decese consemnate. Au fost incheiate si un numar de 128 de casatorii.…

- Incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni au loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua…