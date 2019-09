Monumentul Ostașului Roman este batjocorit de administrația Kovacs-Keizer-Beko care il vrea ascuns dupa perdeaua forestiera. Priviți cum arata in 1988, atunci cand era pus in valoare și nu inconjurat de tuia de peste 9 m inalțime. Niciun steag tricolor nu este arborat in jurul monumentului de for public. Se arboreaza pentru cateva ore la diverse manifestari dar apoi se dau jos rapid pentru a nu deranja privirile conducerii Kovacs-Keizer-Beko. Monumentul Ostașului Roman de la Carei este simbolul luptei de eliberare a orașului de sub ocupația hortysta. De ani de zile este ascuns in spatele unei…