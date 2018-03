Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto au lansat, sambata dimineața, mai multe semnale pe rețelele de socializare, in privința faptului ca numeroase șosele... The post Atenție, unele drumuri din vestul țarii sunt adevarate patinoare! Ce vreme vom avea in weekend și saptamana viitoare appeared first on Renasterea banateana…

- Un jaf ca-n filme a avut loc, noaptea trecuta, in vestul țarii. Hoții au taiat cablurile electrice de la sistemul de alarmare și supraveghere, apoi au spart un geam pe care au intrat intr-o casa de schimb valutar din localitatea Chișineu-Criș, din județul Arad. Aceștia au reușit sa fuga cu seiful in…

- Incident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața, din cauza zapezii. Un TIR a ramas blocat pe drumul județean DJ 708, din județul Arad, intre localitațile Madrigești și Slatina de Mureș. Mai mult, șoferul camionului a sunat la 112 pentru a anunța ca i s-a facut rau colegului sau. Reprezentanții…

- Drumarii din Republica Moldova au avut au lucrat toata noaptea pentru a curata drumurile principale dupa un nou val de ninsori care au trecut. Se mai actioneaza si la aceasta ora pentru a face toate caile spre localitatile din tara accesibile.

- Vremea din ultimele zile i-a pus in dificultate pe conducatorii auto care au calatorit in județul Timiș. Mai multe accidente, soldate cu pagube materiale importante... The post Accidente pe drumurile din vestul țarii, din cauza șoselelor necurațate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație a avut loc ina ceasta dupa-amiaza pe DN 79, șoseaua care leaga Arad de Oradea, in zona localitații Zimandu Nou. Trei mașini au fost implicate in coliziune, iar o victima a ramas incarcerata. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu o autospeciala descarcerare…

- Bornele kilometrice in cazul DJ 701 din Teleorman ar fi fost micsorate de la 1.000 de metri la 800 de metri, potrivit unei declaratii facute de un fost consilier judetean, sub protectia anonimatului. Drumul ar avea in realitate o lungime totala mai mica cu 6-7 kilometri, arata un fost prefect de Teleorman.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Deși vremea de afara da ințeles ca primavara ar fi venit in forța, acest lucru nu ar fi cu totul adevarat, conform clarvazatoarei Maria Ghiorghiu. Aceasta a scris pe blogul sau ca iarna ar urma sa revina in forța, urmand sa-i loveasca pe romanii care locuiesc in vestul țarii.

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Hidrologii au instituit cod galben pe rauri din zece judete din vestul si nord-vestul tarii, unde incepand de miercuri pana joi se pot produce inundatii. Judetele Timis, Caras Severin, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Sӑlaj, Bihor, Cluj, Arad si Hunedoara sunt, de miercuri ora 00.00,…

- Satul este unul dintre cele mai ciudate locuri din vestul tarii. Mai are un locuitor, in acte, o manastire din marmura, dar si un drum din marmura... The post Un sat din vestul țarii mai are un singur locuitor, dar drumul e pavat cu marmura appeared first on Renasterea banateana .

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Sute de utilaje de deszapezire au actionat noaptea trecuta pe drumurile din vestul tarii! Pe parcursul nopții, pe autostrazile și drumurile naționale din vest au acționat 258 autoutilaje. Au fost raspandite peste 2.230 de tone de material antiderapant și peste 45 de tone de soluție de clorura de calciu,…

- Un drum din vestul tarii a fost blocat, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea. S-a intamplat luni dimineata, pe... The post Drum blocat in vestul tarii, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in... The post Alerta meteo! Vant puternic si ninsoare in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- De-a lungul istoriei, oamenii au protestat in diverse moduri. Insa un fermier bogat din SUA, loial al democratilor, a jurat ca nu se va mai barbieri niciodata daca republicanul Abraham Lincon va fi ales presedinte.

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Ninge ca-n povești in vestul țarii, din aceasta noapte. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca s-a intervenit cu peste 40 de utilaje pe drumurile naționale și pe autostrada A1, in cursul nopții, pentru indepartarea zapezii. In total, au fost raspandite aproximativ 240 de tone de…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea…

- Un angajat de la Serviciul de Paza si Protectie (SPP) s-a ales cu dosar penal, dupa ce, marti seara, pistolul pe care il are in dotare s-a ... The post Focuri de arma intr-un aeroport din vestul țarii: Un angajat de la SPP a tras in… calorifer appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit vineri, intr-o conferința de presa, despre masurile pe care le ia la guvernare partidul din care face parte, precizand ca autostrada Pitești-Sibiu, și unirea printr-un drum de mare viteza a Bucureștiului de vestul țarii, sunt proiecte vitale, care legitimeaza…

- Mai multi parinti au solicitat, ieri, in fata sediului Ministerului Educatiei din Capitala, oprirea desfiintarii Liceului Tehnologic „Henri Coanda“ de la Ramnicu Valcea. Potrivit Mediafax, presedintele federatiei asociatiilor de parinti acuza interese imobiliare si spune ca doua licee se vor ...

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe o sosea din judetul Arad. Soferul unui Renault a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, a lovit un tir, dupa care a fost lovit de un alt autocamion. Accidentul s-a petrecut in judetul Arad, pe DN 7, intre localitatile Paulis si Sambateni.…

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni seara, în jurul orei 22.00, pe raza localitații Livada.Un șofer de tir din Savârșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, în zona localitații Livada,…

- 52 de copii, precum și profesorii acestora, au ramas blocați, in aceasta seara, pe DN 76, in județul Arad, dupa ce autocarul in care se aflau s-a defectat. Acesta se deplasa dinspre localitatea Arieșeni, județul Alba, spre satul Varfurile, din Arad, și a ramas in pana intr-o zona unde ninge intens.…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- ATITUDINE… Prezent la Iasi, la evenimentul organizat de societatea civila locala pentru sprijinirea construirii Autostrazii Iasi-Tg. Mures, deputatul liberal Daniel Olteanu a sustinut cauza Vasluiului si a Moldovei unite, argumentand ca decalajul care separa Moldova de regiunile dezvoltate nu poate…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis, in urma cu putin timp, o avertizare privind fenomene meteo periculoase care se vor abate asupra zonei de vest a tarii. Potrivit meteorologilor, astazi, pana la orele serii, vantul va sufla cu putere, rafalele putand depasi 65 de kilometri pe ora. Codul…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- Oamenii legii au pornit in urmarirea „șoferului”, acesta fiind prins in scurt timp. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca tanarul nu are permis de conducere. „In noaptea de 4 spre 5 ianuarie, polițiștii rutieri au efectuat controale in trafic, pe raza localitații Lipova, in vederea…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii, in prima zi din anul 2018. Sergiu Curca, un tanar interpret de muzica populara, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa-amiaza, in locuința sa din orașul aradean Lipova. Potrivit polițiștilor, tanarul s-a sinucis, iar mai mulți criminaliști fac cercetari…

- Presedintele SMF Arad, Adrian Darabantiu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca o parte dintre medicii de familie din judet au aderat la protestul privind subfinansarea asistentei medicale si nu elibereaza retete compensate sau gratuite si nici trimiteri. In plus, Darabantiu a anuntat ca…

- Printre drumurile care au primit finanțare se afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea capacitații de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara – Aeroport sau asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 – Sacalaz. Lucrarile…

- Drumul care leaga Timisoara de Lipova, deci și de manastirea de la Radna, ar putea redeveni circulabil in 2018. CJ Arad, care a ignorat ani la rand aceasta șosea, pregateste, in sfarșit, licitatia pentru gasirea unui constructor care sa se ocupe de reabilitarea carosabilului.

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…