Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca educația și performanța școlara sunt pilonii unei societați echilibrate, am decis ca, incepand cu anul școlar 2018-2019 sa creștem bursele acordate elevilor de pe teritoriul municipiului nostru. Astfel,

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, spune ca la spitalul din localitate se va inființa o secție pentru diabet și boli de nutriție. Deja a fost angajat medicul specialist, care poate acorda... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata vor fi remaniati doi ministri importanti din Guvernul Dancila „care au inceput sa-l incomodeze pe domnul Dragnea”. „Nu vrem sa dam o lovitura armata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata vor fi remaniati doi ministri importanti din Guvernul...

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, spune ca a transmis o adresa catre DIICOT Cluj, care are la baza ”fenomenul Zombi” intens mediatizat de TurdaNews in ultima perioada, in care le... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca il va acționa in instanța pe prefectul de Cluj, Aurel Cherecheș, reproșandu-i ca nu și-a respectat partea sa privind... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca aseara s-a pornit iluminatul public in zona Piața Mihai Viteazul din localitate. Este vorba despre un sistem modern, cu cabluri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca administrația locala pe care o conduce a inceput modernizarea locurilor de joaca pentru copii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!