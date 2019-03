Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara risca sa intre in procedura de infringement din cauza poluarii cu praf, dar primaria refuza sa comunice un plan de acțiune. Astazi la Prefectura Timiș a avut loc o noua ședința a Grupul județean privind coordonarea aplicarii planurilor de menținere a calitații aerului și a planurilor de calitate…

- Circulația pe pod rutier din Arad, care face legatura, peste raul Mureș, a fost blocata timp de mai multe ore din cauza condițiilor meteo. The post Circulație oprita pe un pod din Arad din cauza vremii. Vantul puternic a provocat probleme in județ appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea va fi deosebit de calda in toata Romania in zilele urmatoare, anunța meteorologii de la ANM, din cauza unui nor de praf saharian.Astfel, in vestul si centrul tarii temperaturile vor ajunge, in weekend, la 17 grade Celsius. Aerul cald din Africa va aduce si particule de praf saharian care, potrivit…

- O femeie in varsta de 39 de ani, din județul Cluj, a murit luni din cauza gripei, informeaza Institutul de Sanatate Publica, ce mai precizeaza ca pacienta avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinata. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 48.O femeie in varsta…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu greutate pe mai multe autostrazi din cauza cetii dense. Concret, vizibilitatea in trafic este redusa sub 150 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt si Teleorman

- Vantul puternic care transporta zapada pe carosabil i-a facut pe drumarii gorjeni sa ia decizia de a inchide DN67C, intre Ranca și Novaci. „Din cauza condițiilor meteo, viscol puternic ce transporta zapada și afecteaza vizibilitatea sub 5 metri la rafala, a fost luata decizia inchiderii DN 67C, intre…

- Sute de turisti sunt blocati pe mai multe insule din Golful Thailandei dupa ce aeroporturile regionale au fost inchise, iar ambarcatiunile au ramas andocate din cauza furtunii tropicale Pabuk care va atinge zona de uscat vineri seara, relateaza AFP.

- Vantul din Ajunul Craciunului a dus la prabusirea unui copac intr-un cartier iesean. De asemenea, o masina a luat foc, se presupune ca din cauza unei petarde. In plus, Politia orasului Harlau a prins un barbat care transporta cu o autoutilitara tigari de contrabanda.