La Bruxelles a fost lansat noul cadru de cooperare cu Parteneriatul Estic

- Luni, 12 martie 2018, a fost lansat noul cadru instituțional al inițiativei Parteneriatul Estic (PAE), la Bruxelles, in prezența oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Statele Membre ale UE.

- Noul cadru institutional al initiativei Parteneriatul Estic (PAE) a fost lansat luni, 12 martie, la Bruxelles in prezenta oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina si statele UE. Structura a fost adoptata oficial la Summit-ul Parteneriatului Estic in noiembrie…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente sociale si politice. In aceste zile, Republica Moldova a fost gazda unei conferinte interparlamentare cu genericul "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- Guvernul Filip a realizat reforme care au avansat deja și produc rezultate. Este convingerea oficialilor romani prezenți la prima Conferința interparlamentara pe probleme de securitate: Georgia, Moldova și Ucraina.

- Prim-ministrul Georgiei, Gheorghi Kvirikasvili, va vizita Moldova in prima jumatate a anului curent. Acest lucru a fost mentionat in cadrul unei intrevederi sustinute de catre premierul Moldovei, Pavel Filip, si presedintele Georgiei, Irakli Kobahidze, care a sosit in Moldova pentru a participa la Conferinta…

- Experții considera necesara consolidarea capacitații de aparare și fortificare a dimensiunii de securitate in regiune, comunica Noi.md. Despre aceasta au discutat experți și oficiali din UE și SUA la Conferința interparlamentara „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Andrian Candu in deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul «Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate», a transmis niște mesaje ferme:

- "Republica Moldova nu revendica noi teritorii, Republica Moldova revendica dreptul de a conta', a declarat presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, in deschiderea Conferintei interparlamentare la nivel inalt "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile…

- Moldova,Georgia si Ucraina condamna actiunile agresive ale Rusiei in regiune. Provoaca ingrijorare staționarea ilegala a trupelor rusesti pe teritoriul tarii noastre, dar si intervențiile militare ale Moscovei in Georgia și Ucraina.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Provocarile de securitate generate de conflictele nesoluționate din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Acesta este subiectul celui de-al IV-lea panel de discutii din cadrul conferintei interparlamentare, cu genericul "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate”. „Scopul…

- Președinții de parlament din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna in domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andrii Parubii, in timpul Conferinței interparlamentare de nivel…

- Partidul Acțiunie și Solidaritate a organizat o acțiune de protest, in contextul conferinței interparlamentare cu oficiali din Georgia și Ucraina, care se desfașoara astazi la Chișinau. Mesajul celor de la PAS catre oaspeții veniți la Chișinau este ca "prinipalul pericol al țarii este acasa și nu din…

- Președinții Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei isi asuma angajamentul fața de integrarea europeana drept unicul și cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea, dezvoltarea stabila și democratica pe termen lung pentru toate aceste

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a avut ieri, 1 martie, o intrevedere cu Inara Murniece, Președinta Saeima Republicii Letonia, aflata la Chisinau cu prilejul desfasurarii Conferinței interparlamentare "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Participanții la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate” depun flori la Complexul Memorial „Maica Indurerata”.

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente'' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Inara Murniece, președinta Saeima Republicii Letonia și-a inceput, astazi, vizita in Republica Moldova, la invitația președintelui Parlamentului Andrian Candu. Delegația letona va participa la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul…

- Andrian Candu a lansat un promo video prin care anunța ca la 2 martie curent, la Chișinau, va avea loc conferința interparlamentara "Georgia, Moldova, Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente” vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala, energetica,

- Reprezentanți ai 11 parlamente, inclusiv șase președinți de legislativ și-au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2…

- Summitul interparlamentar in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, care va avea loc pe 2 martie la Chișinau, este de o importanța foarte mare. Acesta inseamna inițierea unui dialog intre cele trei state, care ar putea…

- Peste o saptamana, in data de 2 martie, Moldova va gazdui prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2 martie curent, comunica Noi.md. Evenimentul este organizat in…

- Ucraina, Moldova si Georgia se vor intalni pe 2 martie la Chișinau și vor discuta despre elaborea unui plan comun pentru a zadarnici actiunile Moscovei. Asta deoarece toate trei tari au teritorii ocupate de Rusia si isi doresc apropierea de Uniunea Europeana.

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- Ucraina, Moldova si Georgia trebuie sa elaboreze un plan comun pentru a zadarnici actiunile Moscovei. Asta deoarece toate trei tari au teritorii ocupate de Rusia si isi doresc apropierea de Uniunea Europeana.

- Numarul initiativelor si discutiilor in tarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura si Creativitate, lansat in 2015 in sase tari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina si Belarus.

- Numarul inițiativelor și discuțiilor in țarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura și Creativitate, lansat in 2015 in șase țari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina și Belarus.

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Începând cu 1 ianuarie 2018, Republica Moldova a preluat Presedintia Organizatiei pentru Democratie si Dezvoltare Economica GUAM, mandatul careia va dura pe parcursul întregului an, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul diplomație publica, comunicare strategica și interacțiune…

- Presedintele Delegatiei Suedeze in Parlamentul European, Gunnar Hokmark a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca „Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia nu sunt Europa noua, nu sunt Europa veche, sunt Europa straveche".

- „Țarile din Parteneriatul Estic trebuie sa faca mai mult pentru instaurarea statului de drept, lupta anticorupție, toate acestea pentru a consolida democrația”. Declarația aparține presedintele Delegatiei suedeze in Parlamentul European, vicepreședinte al Grupului PPE, Gunnar Hokmark, in cadrul unui…