La Brasov, o noua campanie gratuita de preventie a diabetului si a osteoporozei Reteaua de farmacii Professional Farmaline deruleaza o noua campanie de preventie a diabetului si a osteoporozei in Brasov, in zilele de 25 si 31 ianuarie 2019. „Preventia este cel mai bun tratament. Fii informat!” este sloganul care reprezinta campania prin care reteaua Professional Farmaline ofera lunar servicii gratuite de masurare a glicemiei, a tensiunii arteriale, a pulsului si a greutatii corporale, avand deja o traditie in domeniu. Aceasta campanie de preventie este o reactie aparuta in urma cifrelor ingrijoratoare inregistrate in ultimii ani in Romania in cazul ambelor afectiuni. Desi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

