- Preotul american James Martin spulbera mituri mai multe despre Craciun in paginile The Washington Post. 1. Craciunul este principala sarbatoare crestina? Nu, cea mai importanta sarbatoare religioasa pentru crestini este Pastele, Invierea lui Hristos, promitatoare de viata vesnica tuturor celor care…

- Cel care avea sa ajunga primul domn al Moldovei, Țarii Romanești și Ardealului, Mihai Viteazul și-a petrecut Sarbatorile de Craciun din anii 1596 și 1599, in Cetatea Balgradului (Alba Iulia). Pe langa participarea la banchete și serbari, a urzit și planuri de incuscrire cu cancelarul de la curtea Principelui.…

- Urarea a fost publicata pe pagina de Facebook a SRI. Postarea a strans imediat zeci de comentarii printre care redam cateva: "Ce ti-e si cu subconstientu' asta... -- venind dinspre SRI, am citit #SarbatoriFerite. : ))) Una peste alta, Craciun minunat tuturor angajatilor SRI care si-au…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept ...

- Am vorbit cu prezentatoarea Observatorului despre sarbatorile de iarna in formula de trei, alaturi de liderul Direcția 5, Marian Ionescu, și de Andrei, un adevarat mini-me al rockerului. OK! E al doilea Craciun al lui Andrei, dar cel pe care, la puțin peste un an, il ințelege mai bine. Pe primul nu…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repede, dar acest lucru nu o bucura atat de mult si pe Antonia. Frumoasa cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baietei ai sai, dar din pacate gandul ii va sta la fetita ei, Maya, care va fi departe.

- LA LOC COMANDA!…Lasat in libertate de magistratii Judecatoriei Barlad, Florin Craciun a putut spera ca-si va face Sarbatorile acasa doar doua zile. Si asta pentru ca instanta Tribunalului Vaslui i-a spulberat minorului acuzat de 11 spargeri visele frumoase. Judecatorii au desfiintat decizia magistratilor…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident de tren care a avut loc în SUA. Aproximativ 77 de pasageri și șapte membri ai echipajului se aflau în tren în momentul respectiv, iar zece persoane au fost ranite. "Accidentul de tren care a…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Toata lumea așteapta Craciunul cu sufletul la gura. Sarbatorile ne permit sa fim impreuna cu familia noastra, dar și sa ne revedem cu persoanele dragi. Aceste zile libere sunt unele dintre cele mai...

- Alexandrina Barbosa, fostul inter al celor de la Rulmentul Brasov si CSM Ramnicul Valcea, si Carmen Martin, extrema trecuta pe la CSM Bucuresti, au tinut sa le multumeasca fanilor romani pentru sprijinul acordat in partida terminata la egalitate, scor 25-25 cu Franta. ...

- Dupa ce s-a aflat ca Paula Chirila a divorțat de Marius Aciu, aceasta a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena Stars. Prezentatoarea emisiunii MPFM iși va petrece Craciunul alaturi de Marius și fiica sa, Carla.

- Gigi Becali a discutat cu Marius Șumudica și i-a transmis fostului tehnician al Astrei sa nu mai vorbeasca despre jucatorii celor de la FCSB sau despre Nicolae Dica. In condițiile in care Constantin Budescu a fost ținta unor critici ale lui Gigi Becali, iar Nicolae Dica i-a transmis lui Alibec sa-și…

- Sore va petrece Craciunul departe de fetița ei. Artista și iubitul ei vor pleca impreuna la Viena. Cei doi și-au facut curaj, dupa mult timp, sa plece de acasa fara copilul lor. Sore a marturisit ca nu-si va petrece Sarbatorile de Craciun acasa, ci va pleca intr-o minivacanta impreuna cu iubitul ei, …

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a adresat vineri, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, un mesaj de felicitare poporului roman și a mulțumit Romaniei pentru sprijinul continuu oferit Republicii Moldova, informeaza un comunicat de presa al guvernului de la Chișinau. 'Vreau…

- Actrița Jacqueline Bisset a transmis un mesaj romanilor, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. “Happy 99th aniversary of your beautiful country – Romania! May your dreams come true! Noroc ! Jacqueline”, a transmis actrița. In urma cu doi ani de zile, Jacqueline Bisset a vizitat și Alba Iulia. Mai…

- Senatorul republican John McCain, fost candidat la alegerile prezidențiale din SUA și un bun cunoscator al Romaniei, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, in care a reamintit de angajamentele in favoarea statului de drept și a independenței justiției, care au facut din țara noastra…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis vineri un mesaj de felicitare omologului sau roman, Klaus Iohannis, de Ziua Naționala a Romaniei, informeaza un comunicat de presa postat pe site-ul președinției Republicii Moldova. "Folosesc aceasta ocazie pentru a-mi exprima…

- Sanda Ladosi a fost dusa la sediul DIICOT, unde a fost audiata mai multe ore. La ieșire, ea a precizat ca are calitatea de suspect în dosarul de spalare de bani, spunând ca &"figureaza ca nume pe o firma&" si nu are nimic sa-si

- Piața Victoriei, locul in care au loc, de regula, protestele impotriva Guvernului, va gazdui, in decembrie, un targ de sarbatori. Primarul general Gabriela Firea spune ca decizia organizarii acestui eveniment a fost luata in urma cererii școlilor din București. La o zi dupa ce in spațiul public au aparut…

- Nu se vor mai putea organiza proteste in Piața Victoriei, dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca va face acolo un targ. Iata cum justifica primarul Gabriela Firea organizarea targului chiar in locul care a devenit un centru al protestelor #rezist: „Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie,…

- Ion Craciunescu il sfatuiește pe Ionuț Negoița sa-l vanda pe Adam Nemec la FCSB, daca oferta pe care Gigi Becali i-a facut lui Dinamo este una corecta. Fostul arbitru crede ca daca Ionuț Negoița vrea sa plece, n-are niciun motiv sa refuze oferta FCSB-ului. "Pentru mine lucrurile sunt clare in ceea ce…

- Presedintele mentioneaza ca 20 noiembrie 1989 are o semnificatie aparte, fiind data la care s-a adoptat Conventia ONU cu privire la drepturile copilului. Cele patru principii de baza ale Conventiei - non-discriminarea, urmarirea celor mai bune interese ale copilului, dreptul la viata, supravietuire…

- O tanara studenta in varsta de 23 de ani a ales sa se sinucida intr-o camera de hotel, situat in apropierea aeroportului Manchester. Se pare ca aceasta era o persoana extrem de anxioasa și avea frecvent atacuri de panica.

- Dupa parcursul excelent al celor de la FCSB, locul 1 in Liga 1 și calificare in 16-imile Europa League, Gigi Becali a decis sa ii prelungeasca ințelegerea lui Nicolae Dica, care expira la vara. Totuși antrenorul steliștilor nu se grabește sa semneze noul contract, dorind sa se asigure ca are in continuare…

- Catalin Cherecheș mesaj cate premierul Ungariei. Vezi ce-i transmite lui Viktor Orban. VIDEO Azi, 10.11.2017, a vut loc inaugurarea Coloniei de Pictura din Baia Mare, reabilitata dupa 120 de ani , de catre administrația locala. Școala baimareana de pictura are o istorie veche , are un trecut , iar…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului, informeaza AGERPRES . “Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean…

- Fecioara isi va intalni sufletul pereche atunci cand se va astepta mai putin. Se pare ca partenerul e unul de drum lung si nutreste sentimente sincere pentru ea, oferindu-i experiente intense. Asadar, Craciunul o gaseste pe Fecioara indragostita de barbatul visurilor ei, potrivit horoscoponline. De…

- Lovitura dura pentru fostul principe Nicolae! Mama acestuia, Principesa Elena, a transmis un mesaj dur dupa scandalul in care acesta a fost implicat recent. Alteta Sa isi critica fiul si sustine ca este dezamagita de comportamentul lui Nicolae, care a nesocotit suferinta Regelui Mihai. "Sunt…

- Libertatea de expresie si libertatea presei sunt atribute esentiale pentru orice democratie functionala. Oamenii trebuie sa poata discuta si dezbate liber, sa chestioneze activitatile guvernelor si sa ia decizii informate, amintește ambasadorul britanic la București, Paul Brummell.

- Gabriela Cristea o duce tot mai bine, in timpul in care fostul ei soț, Marcel Toader, trece prin momente tot mai complicate. Mama lui a vorbit despre divorțul celor doi la "Xtra Night Show" și a și avut un mesaj special. Vedeta, pe de cealalta parte, se ocupa cel mai mult de fetița ei.

- Tobosarul trupei Chrom Dioxid din Targoviste, Cristi Filipescu, a fost la un pas de moarte, in urma incendiului produs in clubul Colectiv din Capitala. Tobosarul a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului.

- Suporterii lui CSU au plecat cu trenul din Craiova spre Severin la ora 16:45, iar la ora 19:00 se preconizeaza ca aceștia sa ajunga la destinație. In jur de 300 de fani ai alb-albaștrilor au facut deplasarea cu trenul la Severin pentru meciul din aceasta seara, cu FCSB, de la ora 20:45. Alaturi de aceștia…

- Prima conexiune intre doua calculatoare s-a realizat la 29 octombrie 1969, cand s-au transmis pe rand, si au fost receptionate, literele ”L”, ”O” si ”G”. Bine, planul ar fi fost altul. Charley Kline de la UCLA (California) a incercat pentru prima data sa se conecteze online. Kline a transmis de la un…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat joi ca aderarea României la zona euro este un demers esential. „În contextul dezideratului de convergenta la nivel european, aderarea României la zona euro este un demers esential. Adoptarea monedei euro este proiectul politic,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Șeful statului a precizat ca Romania nu accepta propuneri care conduc catre o Europa cu mai multe viteze.

- Sotia unuia dintre minerii care si-a pierdut viata in accidentul de la Mina Lupeni a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, duminica, in ziua in care sotul ei ar fi implinit 40 de ani si a fost inmormantat.

- Boureanu a fost eliberat din Penitenciarul Rahova pe 11 august, dupAƒ douAƒ luni petrecute A®n arest, fiind A®ncarcerat A®n dosarul A®n care este acuzat de ultraj. Fostul deputat a declarat cAƒ a fost o experienAAƒ grea AYi nu i-a fost uAYor sAƒ fie departe de familie.

- Un roman se afla printre sutele de victime ale atacului armat din Las Vegas, acesta fiind internat in stare critica in spital. Vestea a fost data pe Facebook de mama tanarului de 23 de ani care le cere tuturor sa se roage pentru fiul ei, conform Antena3.ro Luca, un clujean de 23 de ani, este stabilit…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep implineste, miercuri, 26 de ani. Ea isi serbeaza ziua in China, unde a participat in aceasta saptamana la turneul de la Wuhan si va evolua, incepand de luni, la cel de la Beijing.Marti, Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, cu scorul…