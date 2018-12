Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun are loc atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații, unde a fost amenajat Orașelul Copiilor. Sambata, in jur de 400.000 de leduri au fost aprinse la Timișoara, luminițe care imbraca in straie de sarbatori marile bulevarde, centrul Timișoarei, dar și unele cartiere mai ascunse…

- Centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, sambata seara, pentru momentul asteptat de toti buzoienii: aprinderea iluminatului festiv. Dupa aprinderea luminilor, spectacolul din centrul orasului a continuat. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Si Consiliului Judetean…

- Spectacolele, aprinderea luminilor și a bradului de Craciun vor avea loc de Ziua Naționala a Romaniei, pe 1 decembrie 2018. Sambata, 1 decembrie, de la ora 16, in Piața Tricolorului din centrul municipiului Bacau, vor avea loc diverse momente artistice, susținute de tineri și adolescenți de la Școala…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita la Ploiesti pe durata a cateva ore, incepand cu ora 9.30. Evenimentul se va desfasura in zona Catedralei Sf. Ioan Botezatorul. Participantii vor putea vedea o parada militara, spectacole folclorice si vor putea gusta o portie de fasole cu carnati oferita de…

- Sfintii Mihail si Gavriil sunt sarbatoriți de credinciosii ortodocsi si greco-catolici pe data de 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerati conducatorii cetelor de îngeri si calauzele sufletelor spre Rai. Arhanghelul Gavriil, al carui nume se traducere din ebraica „Dumnezeu…

- Inainte cu 5 zile de intrarea in postul Craciunului, vinereni și cugireni vor marca lasatul secului prin distracție și voie buna. In organizarea Primariei, Consiliului Local, Centrului Cultural Cugir și a Caminului Cultural din Vinerea, in data de 9 noiembrie a.c, va avea loc ,,Balul Gospodarilor”,…

- Sfantul Longhin a trait pe vremea imparatului Tiberiu (14-37), era din partile Capadociei si slujea ca ostas pe vremea cand in Palestina carmuia Pontiu Pilat. A luat parte la Sfintele Patimiri ale Mantuitorului si el este acela care L-a impuns pe Iisus cu sulita in coasta. A pazit Mormantul ...

- Cunoscutul om de știința Isaac Newton a prezis ca lumea se va sfarși in anul 2060, cu a doua venire a lui Iisus. Cercetatorii au descoperit noi scrieri de-ale lui Newton, care s-a semnat sub numele de „Jehovah Sanctus Unus”. Acesta a scris despre o a doua venire a Mantuitorului peste doar 40 de ani,…