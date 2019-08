Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii saluta publicarea celui de-al doilea numar al revistei „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”... The post TM 2021 saluta aparitia unui nou numar al revistei ”Timișoara, pol al turismului cultural banațean” appeared first on Renasterea…

- Nimeni nu mai știe cand va fi gata Stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu, a precizat ca in municipiu sunt așteptați sa se prezinte reprezentanții Companiei Naționale de Investiții pentru a face o evaluare la fața locului. Compania Naționala de Investiții a preluat stadionul de…

- Realizarea unui nou stadion de fotbal, la Suceava, s-ar putea concretiza printr-un program al Companiei Nationale de Investitii, care a transmis recent un document conducerii Primariei Suceava, prin care solicita punerea la dispozitie a terenului necesar.„De la CNI am primit o hartie, prin ...

- Sa trecem in revista cateva dintre aceste investiții, menite sa accelereze procesul de modernizare, ramas mult in urma, poate și din cauza The post Investiții de modernizare a infrastructurii intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Noul obiectiv se intinde pe o suprafata impresionanta, de 1.400 de metri patrati, cu o sala de expozitii si inca una dedicata elevilor de liceu. The post Camin cultural etalon intr-o localitate timșeana appeared first on Renasterea banateana .

- Romania va avea un nou stadion cochet in viitorul apropiat, intr-un oras micut, care in acest moment nu are echipa la nivel national, ci doar in campionatul Ligii 4. Dupa Alexandria si Slatina, resedintele judetelor Teleorman, respectiv Olt, Zarnestiul, un orasel din jutelul Brasov cu o populatie putin…

- Cei care au asistat la ceremonia de incheiere a Festivalului Filmului Francez de la Timișoara au avut ocazia sa vada, in premiera, cele dintai imagini ale The post Cinematograful Studio se va transforma in hub cultural appeared first on Renasterea banateana .

- Cele doua stadioane din municipiul Focșani vor fi demolate și refacute de la zero, capacitatea acestora urmand a fi de zece mii de locuri. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Șeful administrației județene a explicat ca in urma demersurilor pe care le-a…