Stiri pe aceeasi tema

- Concursul judetean „Spark English Contest – Junior edition” a fost organizat, pentru a 2-a oara, de Clubul Spark English, vineri, 5 aprilie 2019. Acesta a fost dedicat elevilor claselor a-IV- a, a- V-a și a –VI- a. Competiția s-a desfasurat in 2 locatii in acelasi timp, și anume: Liceul Nagy Mozes din…

- Elevii de clasele V – XII, de la școlile sau secțiile cu predare in limba maghiara din județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș se pot inscrie la concursul de competențe lingvistice in limba romana pentru minoritați – „Carte frumoasa, cinste cui te-a scris”. Concursul, aflat la cea de-a XVII-a ediție,…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna organizeaza impreuna cu Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura Buzaului, concursul multidisciplinar „As in științe”, aflat la prima ediție și dedicate elevilor din ciclul primar, pasionați de științe. Concursul este inclus in Calendarul Activitaților…

- Regimul termic va fi destul de oscilant in urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi in scadere atat pe timpul zilelor, cat si al noptilor, iar ploile vor reveni in majoritatea regiunilor in ultimele zile ale lunii in curs, precum si dupa data de 3 aprilie, reiese din prognoza de specialitate,…

- Concursul național pe teme de protecția mediului, intitulat „Alege! Este dreptul tau”, organizat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), in parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetarii Științifice ajunge la o noua ediție. Inscrierile la etapa județeana se pot realiza pana…

- Concursul internațional „Tineri in padurile Europei” ajunge in acest an la cea de-a IX-a ediție. Pregatirile sunt in plina desfașurare. Elevii de liceu din țara, cu varste intre 14 și 19 ani, interesați sa participe la aceasta competiție se vor putea inscrie in perioada 1 – 15 aprilie (a.c.). „Tineri…

- Concursul de matematica adresat elevilor de clasa a III-a și derulat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna sub genericul „Matex covasnean” va cuprinde vineri, 1 martie (a.c.), faza zonala, au transmis organizatorii. Concursul, aflat la a doua ediție, se desfașoara sub coordonarea inspectorului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod galben de vant puternic in mai mult de jumatate din tara, inclusiv in Municipiul Bucuresti, si viscol in zona montana, incepand de vineri dupa-amiaza, precum si o informare de ninsori si vreme rece, ce vizeaza majoritatea…