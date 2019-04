Liviu Dragnea: „Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai rabdare sa-ți spun ce am facut noi, mincinosule! Am marit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodata in Romania. Și medicii nu mai pleaca, pentru ca avem nevoie de ei aici, sa ne trateze pe noi, nu sa trateze strainii! Dupa bataia de joc la adresa profesorilor, am marit salariile și se vor mari an de an cu cate un sfert. In anul viitor, pensiile vor fi cel puțin duble. Incepand cu 2021 vor fi și pensii marite de trei ori. Și nu vorbesc de pensiile speciale”, le-a spus Liviu Dragnea sucevenilor. „Am eliminat impozitul la pensiile sub 2.000…