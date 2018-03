Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a liderilor PSD. Fostul social-democrat critica in termeni duri absenta reprezentantilor PSD de la un eveniment important din Targu Jiu si sustine ca gestul acestora nu a provocat altceva decat "stupoare…

- "Fotbalul romanesc are nevoie de Ionut Lupescu. Ionut a stiut sa-si construiasca o cariera exceptionala de jucator de fotbal, prin munca, seriozitate, inteligenta. Ionut a stiut sa porneasca la sfarsitul acestei cariere pe un alt drum, un drum care l-a adus in situatia de a deveni un manager de succes.…

- Liviu Dragnea primește vești bune de la Bruxelles! Europarlamentarul Claudia Tapardel sustine initiativa lui Liviu Dragnea privind necesitatea elaborarii unui proiect de lege pentru sanctionarea persoanelor care afecteaza grav imaginea Romaniei si aduc atingere grava intereselor tarii noastre pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a aratat ca nu este de acord cu un astfel de act normativ si, din ce stie el, nici Guvernul. 'Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine „fara rezerve” apelul premierul Viorica Dancila de desecretizare a protocoalelor SRI cu alte institutii, afirmand ca „nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie”. El sustine ca tot mai multe voci spun…

- Fostul presedinte PSD Victor Ponta a declarat, vineri seara, intr-o interventie la B1 TV, ca Liviu Dragnea a fost avertizat „de o persoana foarte importanta din SRI“ ca urma sa i se faca un flagrant pe vremea cand era vicepremier in guvernul Ponta.

- Președintele PSD Timiș nu este deloc deranjat de faptul ca la Congresul Național al PSD care a avut loc in weekend doar o parte din cei care au candidat pentru funcții de conducere in cadrul partidului au fost lasați sa ia cuvantul. „Uitati, o sa va spun cum mi s-a parut ca reprezentant al Comitetului…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior, informeaza AGERPRES . El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va…

- Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, a declarat astazi ca și-a retras adeziunea de susținere la șefia FRF fața de Razvan Burleanu și-l va vota pe Ionuț Lupescu. Fostul dinamovist Sorin Raducanu, unul dintre candidații la șefia FRF, e sigur ca decizia lui Ionuț Negoța vine in urma unei discuții avute…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a continuat, marti, pe site-ul sau, dezvaluiri despre contractele incheiate de FRF, in perioada in care director general al forului era Ionut Lupescu. Burleanu sustine ca federatia a platit catre firme ale lui Lupescu aproximativ 300.000 de euro pentru diverse servicii.Circa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. "Nu am vazut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi pare rau, imi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000 de colegi.…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Bubuie nervii in PSD, inaintea Congresului din data de 10 martie. Deputatul Catalin Radulescu susține ca masura luata in PSD ca in Congres sa fie ales din partea fiecarei regiuni un barbat și o femeie este ilegala și neconstituționala. Radulescu susține ca masura seamana cu politica anilor 50, cand…

- Fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir a declarat, marti, ca lupta pentru sefia FRF este una intre servicile secrete si puterea politica. El considera ca actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, este sustinut de servicii, in timp ce Ionut Lupescu, principalul sau contracandidat, ar putea avea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat marti seara ca nu va candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, precizand insa ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie,…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir a declarant ca lupta pentru conducerea FRF este una intre servicile secrete si puterea politica. El considera ca actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, este sustinut de servicii, in timp ce Ionut Lupescu, principalul sau contracandidat, ar avea sustinerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca orele suplimentare inregistrate de personalul din cadrul MAI vor fi platite, neexistand posibilitatea ca acestea sa fie compensate cu zile libere. Motivul, spune Dragnea, il reprezinta deficitul de personal din cadrul institutiei."Orele suplimemtare se…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Dupa ce Razvan Burleanu i-a ironizat pe sustinatorii lui Ionut Lupescu, spunând despre ei (Raducioiu, Florin Prunea, Kassai) ca sunt someri si ca au interese, Basarab Panduru a avut un raspuns amuzant pentru actualul presedinte FRF.

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea" acestei institutii, afirmand ca aceasta incercare "jalnica si necinvingatoare" si ii confirma ca DNA face "o treaba foarte buna". "Avem oare a cata oara…

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- Potrivit Gazetei Sporturilor, Ionuț Lupescu s-ar fi decis sa candideze pentru șefia Federației Romane de Fotbal dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor.Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane netaxat, informeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie DNA pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plângere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa îi puna la dispozitie o copie a dosarului în care este anchetat în format electronic. El a declarat, duminica seara, la România TV,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta informatii si pentru a incerca sa influenteze oameni din Guvern, din partide intr un sens sau altul,…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, spune ca-l va susține pe Ionuț Lupescu la alegerile pentru președinția FRF de pe 18 aprilie. "Lupescu e singurul care-l poate bate pe Burleanu. El e dator fotbalului și trebuie sa revina pentru un mic sprijin. Burleanu are foarte mare influența la AJF-uri. Daca vine Ionuț…

- Opera din Iasi ar putea avea propriul sau. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute de catre Liviu Dragnea in fata sediului PSD. Acum spectacolele Operei din Iasi se joaca la Teatrul National. Dragnea a spus ca se vor consturi in tara trei cladiri noi: pentru Opera din Iasi, pentru cea din…

- Sedinta de Guvern fara ministrii lui Tudose Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor. De la sedinta Guvernului au lipsit vicepremierul…

- In urma discuției dintre liderii ALDE (cu excepția lui Tariceanu, care este plecat din țara) și Liviu Dragnea, partenerii de guvernare ai social-democraților au anunțat ca și-au asumat candidatura Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Aceasta candidatura ne-am insușit-o și noi.…

- Uniunea Salvati Romania il va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decat sa deschida piata pariurilor cat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac dur, pe Facebook, la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Liderul PMP il numeste pe Dragnea ”scamatorul de Teleorman” si sustine ca face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE. Fostul sef al statului sustine ca…