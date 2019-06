Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale a lansat, in urma cu doua zile, o noua sesiune de primire a cererilor de finanțare pentru inființarea și funcționarea grupurilor de producatori in sectorul agricol și in cel pomicol, prin submasurile 9.1 și 9.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Sesiunea se desfașoara in perioada