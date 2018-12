La 9 ani, un băiețel a reușit să schimbe o lege în orașul său. Cum a reușit Un baiețel in varsta de 9 ani a convins conducerea administrativa din orașul lui sa modifice o lege, spre bucuria tuturor copiilor. Acesta și-a susținut cauza la o ședința a consiliului local. Dane Best, un baiețel din orașul Severance, Colorado, s-a prezentat in fața consilierilor locali cu argumente prin care sa ii determine sa ia atitudine cu privire la o lege ce le interzicea copiilor sa se bucure din plin de sezonul de iarna. Baiatul i-a rugat și pe colegii lui sa il sprijine in demersul sau, astfel ca a strans 20 de scrisori prin care aceștia iși exprimau dorința ca legea sa fie schimbata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

- Una dintre cele mai ciudate legi din America era valabila intr-un orasel din Colorado, pana de curand. De aproape 100 de ani, locuitorii orasului Severance nu aveau voie, prin lege, sa se bata cu bulgari de z

- Un baietel de 9 ani i-a convins pe edilii unui orasel din Colorado sa ridice o interdictie veche de aproape un secol privind bataile cu bulgari de zapada. Stie deja cine va fi prima lui "tinta", fratiorul cu 5 ani mai mic, scrie protv.ro.

