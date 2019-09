Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele rutiere se tin lant, de câteva zile, pe drumurile din Buzau. Marti, la orele prânzului, patru persoane au trecut prin cea mai mare cumpana a vietii lor, dupa ce autoturismele în care se aflau s-au lovit frontal.

- Un barbat de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau, a ucis patru pacienți și a ranit alți noua cu un stativ pentru perfuzii. Mama agresorului susține ca fiul ei fusese diagnosticat cu epilepsie și devenea agresiv in timpul crizelor. Nicolae Lungu locuiește impreuna cu mama sa…

- „Masini mai putem cumpara, dar oameni nu!”, le-a precizat azi politistilor un copil de doar 6 ani, prezent in tabara de vara organizata in aceasta saptamana la Dumbravita. Si nu doar el, ci peste 60 de copii curajosi, interesanti, destepti, energici au discutat cu politistii lucruri interesante, care…

- O batrana din Podgoria, judetul Buzau, a tras spaima vietii atunci cand s-a trezit la miezul noptii cu un tanar care-i intra in casa, pe fereastra, si o ameninta cu bataia daca nu ii da bani. Talharul a fost retinut la doua zile dupa comiterea faptei.

- Globalizarea a adus cu sine romanilor numeroase avantaje, dar, in același timp, și elemente care afecteaza in mod negativ viața. Copiii sunt, in general, mai expuși acestor riscuri, printre acestea, unul cu urmari foarte grave asupra sanatații find obezitatea. Alimentele tot mai dulci și mai pline de…

- Criminalului in serie din Cipru, barbatul care a ucis 7 femei, inclusiv o tanara din Buzau si pe fiica acesteia a fost condamnat la inchisoare pe viata. Sentinta a fost data luni de judecatorii din Cipru.

- Doi agenti de la Sectia de Politie Cocorastii Colt au devenit eroii zilei dupa ce au reusit sa salveze de la inec un copil in varsta de 15 ani. Baiatul a vrut sa se scalde intr-un lac format intr-o balastiera, desi nu stia sa inoate.