La 74 de ani, cu dosar penal! Bărbat din Petru Rareș, prins băut la volan Patru barbați din Bistrița-Nasaud au fost prinși, in weekend, la volan, fara a avea permis de conducere sau sub influența alcoolului. Cel mai in varsta are 74 de ani și, deși ar fi trebuit sa dea dovada de ințelepciune, a demonstrat exact contrariul. Astfel, sambata, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean l-au depistat in trafic, pe DN 17, pe raza localitații Șintereag, pe un tanar de 18 ani care conducea un autoturism fara a deține permis de conducere, potrivit IPJ Bistrița-Nasaud. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, insa s-a dovedit ca nu consumase alcool, rezultatul fiind negativ.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

