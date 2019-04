Arhivele Nationale ale Regatului Unit anunta pe site-ul propriu www.nationalarchives.gov.uk deschiderea unui sezon dedicat razboiului rece. Din 4 aprilie pana in 9 noiembrie, o serie de evenimente - ateliere, discutii in comisii, proiectii de filme, ateliere creative si activitati pentru familii - vor fi dedicate vietii din Marea Britanie intr-o perioada turbulenta, sub amenintarea continua a unui atac atomic. Lansarea coincide cu implinirea a 70 de ani de la crearea NATO, iar sezonul se va inchide la ce-a dea 30-a aniversare a caderii Zidului Berlinului. Mark Dunton, expert in inregistrari contemporane…