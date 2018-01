Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit astazi la lucru și am dat nas in nas, ca așa le scoate Dumnezeu pe toate, cu Octavia Geamanu, cunoscuta prezentatoare de la Observator. Octavia Geamanu știm cu toții cum este, este foarte slaba. Mi-am luat așa un soi de atitudine și i-am zis: 'Octavia, o sa fac o emisiune despre diete cu…

- Prezentatoarea TV, Anca Lungu, și-a anuntat șefii de la Antena 1 ca renunța la jobul in televiziune. Vedeta are o noua relație, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viața vedetei ar fi un milionar grec, care iși doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa…

- Vedeta are o noua relatie, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viata vedetei ar fi un milionar grec, care isi doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa se casatoreasca cat mai repede. Citeste si Anca Lungu, prima declaratie despre DIVORT. "Merg…

- Anca Lungu, aflata deja la al doilea divort, ultimul de Stefan Lungu, urmeaza sa se casatoreasca din nou. Potrivit cancan.ro, vedeta Antenei 1 a anuntat conducerea postului TV pentru care lucreaza ca va parasi domeniul televiziunii, ea fiind acum, potrivit acelorasi surse, in preaviz. Sefii Antenei…

- Primul atac asupra sectiunii live a site-ului televiziunii a avut loc miercuri seara, permitandu-se utilizarea unui script de minat criptomonede, incarcat in urma unei brese de securitate pe unul dintre serverele website-ului Antenei 3, aflat in gestiune externalizata, informeaza televiziunea. „Problema…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Rasturnare de situație in cazul divorțului Danei Grecu! Potrivit ultimelor informații, realizatoarea Antena 3 s-ar fi recasatorit, dupa divorțul de afaceristul Bogdan Grecu.Dupa aproape 20 de ani de casnicie, Dana și Bogdan Grecu au divorțat. Desparțirea s-ar fi produs, de fapt, in urma cu…

- Este vorba despre Evi Popa care a absolvit cursurile Intact Media Academy in 2013. Jurnalista prezinta acum știrile de la Antena 3. Dupa ce a absolvit cursurile Intact Media Academy, a facut primul pas catre cariera pe care și-a dorit-o intotdeauna in echipa Observator. "Intact Media…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului...

- O vedeta a Antenei 1 s-a decis sa faca dezvaluiri fara precedent. Aceasta a facut publice motivele pentru care comanda mancarea pentru Craciun si Anul Nou, desi este casatorita si are si copil. Octavia Geamanu de la Antena 1 recunoaște ca nu are abilitați de gospodina și nu se straduiește sa schimbe…

- Fuego, invitat la “Guess My Age – Ghicește varsta”, alaturi de Mirela Vaida și nea Marin Barbu. Cei trei sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți…

- Informații despre mutarea de forta a Antenei sunt putine, dar se pare ca Mircea Radu prezenta o emisiune gen ”Miss Fata de la Țara”, care a rulat la PrimaTV, si unde realizatorul a jucat rol de jurat.

- Sfarșitul de an este marcat de o veste importanta pentru lumea televiziunii. Mircea Radu și-a dat demisia de la TVR. El prezenta emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, la TVR2, alaturi de Marina Almașan. Se pare ca Mircea Radu nu a putut refuza oferta primita de la Antena 1, scrie Click.ro. Antena…

- Joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Petrus (8 ani) va dezvalui cateva dintre secretele și obiceiurile celebrului sau tata, fostul prim-ministru al Romaniei, Petre Roman.

- Ce spune Kinga Sebestyen despre Mihaela Radulescu. Renumita antrenoare de Kangoo Jumps, marturisește ca, din showbiz-ul romanesc, o admira cel mai mult pe Mihaela Radulescu, vedeta cu care a colaborat, de altfel, in urma cu zece ani, pe cand era invitata in emisiunile acesteia de la Antena 1. Kinga…

- Maine, Antena 1 si Observator va asteapta pe parcursul intregii zilei cu editii speciale, in care vom aduce un ultim omagiu Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei. Prima editie dedicata funeraliilor regale va incepe de la ora 10 si va dura pana la ora 15.

- Andrei Ștefanescu vine alaturi de mama sa, Roxana, joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Daniel Buzdugan, Rocsana Marcu și Dinu Iancu Salajanu, cei trei parinți celebri care iși insoțesc copiii in platoul show-ului prezentat de Dan Bittman.

- Vesti bune pentru fanii Simonei Gherghe! Vedeta se intoarce pe sticla, mai curand decat se asteptau telespectatorii Antenei 1. Prezentatoarea, care in urma cu sase luni a devenit mamica, a facut anuntul pe contul sau personal de Instagram.

- Divort soc in lumea mondena. O mare vedeta a Antenei 1 a decis sa divorteze de sotul ei. Marturiile acesteia sunt de-a dreptul cutremuratoare. Paula Chirila a dezvaluit motivele pentru care a pus capat unei relatii de 12 ani. Vedeta si sotul ei, Marius Aciu, au divortat, iar acum fiecare a plecat…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, le-a spus judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca s-a consultat cu avocatul si ca isi retrage apelul la decizia prin care a fost condamnata in luna martie 2017, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Anca Lungu și Stefan au decis sa se desparta, dar continua sa fie parinți responsabili și se straduiesc ca fiica lor sa nu aiba de suferit de pe urma deciziei lor. Știrista Antenei 1 s-a adaptat noului statut și reușește sa fie o mama dedicata și sa nu iși neglijeze proiectele. Anca Lungu sau Prințesa…

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Desi, în urma cu trei luni, anunta ca renunta la televiziune, adevarul este altul. În realitate, Rocsana Marcu a fost concediata, a dat în judecata postul Antena 1 si solicita sa primeasca daune de 10.

- Anca Lungu a ajuns de nerecunoscut! ”Printesa Polonic” nu mai gaseste puterea sa zambeasca la fel ca altadata, iar dispozitia proasta se reflecta si in aparitiile din ultima perioada. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe vedeta intr-o zi obisnuita, iar diferenta dintre realitate si…

- Realizatorul TV spune ca a fost deranjat foarte tare de sintagma folosita de Victor Ponta conform careia Liviu Dragnea minte ca la Teleorman. "M-a deranjat o chestie printre cele spuse de Victor Ponta. Au fost chestii din discurs pe care le-am apreciat dar ceea ce m-a deranjat mai tare printre…

- Mirela Boureanu Vaida a plecat din țara imediat dupa ce a terminat saptamana de lucru la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune Mirela Boureanu Vaida, care a venit de multe ori bolnava la emisiune , este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane. Mirela…

- Legatura dintre Alina Eremia și Horia Brenciu, de care nu a știut nimeni pana acum. Bruneta l-a intalnit pe artist, pe vremea cand avea doar patru ani. In aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Alina Eremia vine impreuna cu mama ei, Daniela, sa ii puna la incercare pe cei trei parinți…

- Copiii celebritaților continua sa dezvaluie secretele parinților lor joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15, la "Aici eu sunt vedeta", show-ul prezentat de Dan Bittman, la Antena 1. De aceasta data, la...

- Actori cu ștate vechi, Doru Ana și Adriana Șchiopu, fac parte din distribuția serialului “Fructul oprit”. In noua producție a Antenei 1, cei doi sunt soț și soție, dand viața personajele Dan și Rodica Lazarescu.

- Pepe a facut public ce s-a intamplat joi dupa-amiaza in culise cu Alina Pușcaș. Alina Pușcaș implinește joi, 2 noiembrie, 32 de ani. Vedeta este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra ca model, actrița și prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Alina Pușcaș, care anul…

- Antonia a fugit de acasa pe geam. Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, ediția ce va fi difuzata joi seara, 2 noiembrie. Joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Antonia vine impreuna cu mama ei, Denisa, sa-i puna in dificultate pe Giulia Anghelescu,…

- Vezi ce planuri are Anca Lungu pentru aceasta toamna. Prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1 se pregateste sa lanseze o noua carte pentru copii, cu retete sanatoase, intitulata „Supereroii din farfurie“ si vrea s-o duca pe fetita ei, Natalia, in vizita la Mos Craciun. Citeste in Unica…

- In cursul noptii trecute, conform observatiilor ANM, la statia meteorologica Bisoca (Buzau) viteza vantului la rafala a ajuns la 148 km/h. O valoarea impresionanta pentru o statie situata in exteriorul ariei montane. Astazi, la Lopatari, vitezele vantului ajungeau la 80 km/h.

- Irina are zece ani și il va surprinde joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, pe celebrul ei tata, Irinel Columbeanu, cu o afirmație foarte ferma. Intrebata de prezentatorul Dan Bittman care e cel mai inutil lucru din casa lor, Irina raspunde fara ezitare: “Tablourile!”. Care va…

- E pe fuga mereu… Meseria i-o cere! Celebra, indragita de telespectatori, distinsa la pupitrul stirilor de la Antena 1. Andreea Berecleanu abia mai are timp sa respire. Meseria n-o lasa, ii cere mereu documentare si iar documentare...A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe vedeta intr-o…

- Catalin Tolontan a criticat o emisiune orchestrata de colegii sai de trust, Mircea Badea si Mihai Gadea, in care vedetele Antenei 3 au lasat sa se inteleaga ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“. Badea i-a dat replica,…

- Anca Lungu a vorbit in premiera despre divort intr-un interviu pentru revista Unica. "Scriu, citesc, gatesc si calatoresc, imi cresc copilul si prezint stirile. Cred ca fiecare dintre noi este responsabil de propria lui fericire, iar eu am ales sa fiu responsabila. Si am mai invatat ca toate…

- Printesa Polonic, asa cum mai este cunoscuta frumoasa stirista de la Antena in mediul online, a avut parte de o nunta ca-n povesti cu Stefan Lungu. Toata lumea a fost luata prin surprindereA cand s-a aflat in presa ca cei doi divorteaza, mai ales fiindca pareau sa aiba mariajul ideal si o adorau pe…

- Fata lui Aurelian Temișan, la emisiunea Aici eu sunt vedeta. Secretele lui Aurelian Temișan – sau macar cateva dintre ele – sunt dezvaluite chiar de catre fiica sa, Dora, in varsta de 7 ani. Astfel, joi, 26 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta” (Antena 1), copilul spune lucruri neștiute…

- Paula Chirila trece prin momente de panica la emisiunea“Aici eu sunt vedeta”, show-ul prezentat de Dan Bittman, in care copiii celebritatilor dezvaluie secretele parintilor lor. Prezenta in platoul emisiunii alaturi de fiica ei, Carla (7 ani si jumatate), Paula se sperie ingrozitor atunci cand Dan Bittman…

- Frumoasa fosta prezentatoare TV radiaza! S-a dedicat afacerii in care a investit capital, dar si mult suflet, si a renuntat la o masina de lux pentru o alta, noua-nouta. CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , a gasit-o in trafic pe Geanina Ilies alaturi de noua ei ”cucerire”! (VEZI SI: GEANINA ILIES…

- Copiii vedetelor tale preferate din Romania intrețin atmosfera cu rasete și voie buna, in fiecare joi, de la 21:15, la Antena 1, la ”Aici eu sunt vedeta”, emisiune moderata de Dan Bittman.