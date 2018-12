La 54 de ani, Monica Bellucci s-a combinat cu un francez de 36 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- MEritatE cu Iulian Gogan, un bErbat mai tanEr cu 12 ani decat ea, Romanita Iovan (54 de ani) este ce care dicteazE in casE! Recent, celebra creatoare de modE xi-a lEsat sotul acasE xi s-a dus la hotel. ~Escapada s-a lEsat cu cadouri.

- Trebuie "reinarmata stanga", a declarat vineri la Atena fostul presedinte francez Francois Hollande, care doreste sa participe la aceasta miscare "ca cetatean", relateaza France Presse. Fostul sef de stat, care revine in forta de mai multe luni pe scena publica, s-a exprimat cu ocazia unei vizite de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un interviu difuzat marti de postul de radio Europe 1 - ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Europenii nu vor fi aparati daca nu se decide constituirea unei armate…

- Guy Roux, legenda lui Auxerre și a fotbalului francez, a implinit 80 de ani, 44 petrecuți pe banca lui AJA. Pentru Auxerre, Guy Roux a fost mai mult decat un antrenor. A fost parintele acestui club. Inima sa. Datorita lui, AJA a prins viața, avansand mereu spre varful fotbalului francez. ...

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat marți ca un cetațean francez a fost eliberat dupa peste patru luni de captivitate in Yemen, informeaza agenția The Associated Press preluata de mediafax. Macron i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la eliberarea lui Alain Goma, un francez…

- Pe 1 octombrie 2018, la 94 de ani, Charles Aznavour ne-a spus adio! A fost un cantareț, compozitor și actor francez de origine armeana cu o cariera de peste 70 de ani. Supranumit “Sinatra francez”, Charles Aznavour a aparut in peste 60 de filme și a compus peste 1000 de cantece, din care aproximativ…

- PreAYedintele Senatului, CAƒlin Popescu TAƒriceanu, a declarat miercuri, A®n Parlament, cAƒ a fost A®ntrebat la Bruxelles de intervenAia jandarmilor la protestele din 10 august AYi le-a vorbit liderilor ALDE european despre punctul de vedere al unui general francez.

- }:i propunem o altE provocare. Un test simplu pe care il po:i rezolva in mai pu:in de 10 secunde dacE nu-:i lipsesc aten:ia la detalii "i concentrarea. Trebuie sE-:i dai seama de motivul pentru care femeia inso:itE de bErbat intoarce capul dupE o tanErE cu copil. DacE te gande"ti cE admirE ceva la :inuta…