La 51 de ani, Celine Dion semneaza primul contract de beauty! Iata cine a ales-o!

- Primul contract pentru Autostrada A0 a Capitalei se semneaza azi Primul contract pentru unul din cele trei loturi ale autostrazii Bucuresti Sud, cu o lungime de 16 kilometri, se va semna astazi la Ministerul Transporturilor. Constructorul are un termen de 42 de luni pentru realizarea proiectului.…

- Cati de la "Insula Iubirii" si-a luat inima in dinti si pare-se ca participarea la emisiunea "Insula Iubirii" a facut-o sa-si schimbe viata si sa o ia de la zero in cel mai bun fel posibil.

- Primarul din Urziceni este celebru pentru modul in care administreaza orasul in dispretul suveran al legii. Luni, 4 martie a.c., in cadrul sedintei Consiliului Local Urziceni a oferit o noua dovada in favoarea acestei afirmatii. El a cerut Consiliului Local sa aprobe ilegal vanzarea unui teren catre…

- Cantareața americana Janet Jackson va susține, incepand din luna mai, concerte in cadrul unei rezidențe la Park Theater de la Park MGM Resort din orașul Las Vegas, potrivit apnews.com, scrie Mediafax.Rezidența va include 15 concerte, sub titulatura "Metamorphosis", susținute in lunile mai,…

- Dinamo a ratat pentru al doilea an la rand calificarea in play-off, dar marea vanzoleala de pe piața transferurilor continua. Atacantul Nabil Jaadi, fratele lui Reda Jaadi, va semna astazi cu Dinamo. Marocanul Nabil Jaadi, 22 de ani, care s-a antrenat cu echipa lui Mircea Rednic in ultimele zile, se…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7569 lei, aceasta fiind a zecea oara, in luna ianuarie, cind euro atinge un nou nivel record. Din 24 decembrie 2018 pana in prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% in fata euro. La cele mai mari banci comerciale din…

- Celine Dion va fi capul de afis al editiei din 2019 a festivalului British Summer Time, evenimentul fiind singura ocazie cu care cantareata canadiana va concerta anul acesta in Europa, informeaza marti Press Association, potrivit Agerpres. Artista se va alatura unor muzicieni importanti precum Florence…

- Daca va bate gandul sa cumparati o masina la mana a doua, cautati si pe site-ul ANAF. Fiscul a scos la licitatie un adevarat parc auto, format din masini confiscate de la datornicii din toata tara.