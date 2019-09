Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de ani, Mihai Leu continua sa scrie istorie pentru sportul romanesc. Primul roman campion mondial la box profesionist și-a asigurat titlul, din punct de vedere matematic, in Categoria I din Campionatul Național de Viteza in Coasta. Aceasta performanța vine la numai un an dupa revenirea acestuia…

- Mihai Leu a reușit a cincea victorii din șase posibile in Campionatul Național de Viteza in Coasta și este la un singur pas de a deveni campion in a treia disciplina sportiva dupa box și raliuri. La 50 de ani, fostul mare pugilist a revenit in lumea competițiilor sportive la inceputul anului trecut…

- Lucien Hora a reușit sa obțina victoria la Trofeul Sinaia, a cincea etapa din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, consolidandu-si prima poziție in clasamentul Categoriei a II-a. Mihai Leu s-a impus detașat la Categoria I și face pași rapizi spre titlu. Dupa o prima zi de sambata cand a…

- Mihai Leu, pe un Ferrari 458 Challenge, a obținut al patrulea succes in acest sezon la Categoria I din Campionatul Național de Viteza in Coasta, iar fostul campion mondial la box profesionist este foarte aproape de un titlu și in aceasta disciplina. La capatul celor doua manșe de concurs de duminica,…

- ASingura campioana olimpica a Romaniei la judo, Alina Dumitru, s-a aflat intr-o postura inedita, in weekend, la Sinaia, acolo unde i-a fost copilot, pentru o cursa, lui Mihai Leu, in a cincea etapa din Campionatul Național de Viteza in Coasta. Prezența Alinei Dumitru pentru un weekend in echipa lui…

- Alexandru Pitigoi a avut parte de o revenire spectaculoasa in Campionatul National de Raliuri Dunlop, reusind sa incheie pe locul 5 in Raliul Harghitei, acolo unde Simone Tempestini si-a adjudecat o noua victorie, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis! Decizie atomica…

- La al doilea an de la revenirea in automobilismul sportiv, Mihai Leu a urcat pe prima treapta a podiumului de la Reșița, dedicat Categoriei I, acolo unde iau startul mașinilor de producție. La Categoria II, acolo unde concureaza exclusiv mașinile special pregatite pentru competiții, victoria i-a…

- Fostul mare campion mondial la box, Mihai Leu, face senzatie si in Campionatul National de Viteza in Coasta, iar in acest weekend, cu al sau Ferrari 458 Challenge, a obtinut un nou succes, scrie Mediafax.La al doilea an de la revenirea in automobilismul sportiv, Leu a urcat pe prima treapta…