- Visul fanilor genului stiintifico-fantastic este pe punctul de a deveni realitate, odata cu posibilitatea de a patrunde intr-o reproducere a celebrului dormitor din ''2001: A Space Odyssey", expus la Washington cu prilejul implinirii a 50 de ani de la lansarea capodoperei lui Stanley Kubrick, relateaza…

- Rusia a adus marti un omagiu victimelor atentatului comis in metroul din Sankt Petersburg, la un an dupa acest atac ce a facut 15 morti, zeci de raniti si a condus la arestarea a 11 suspecti de complicitate, relateaza AFP. Locuitori ai celui de-al doilea oras ca marime al Rusiei au venit sa depuna flori…

- Cei care doresc sa aduca un ultim omagiu profesorului Adrian Doxan, o pot face incepand de astazi, ora 14.00, la Capela Bisericii "Sfintii Imparati Constantin si Elenaldquo;.Slujba de inmormantare va avea loc luni, ora 10.00, la Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elenaldquo;. Dupa slujba, cortegiul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au anunțat ca secțiunea pentru filme clasice aduce un omagiu celebrei ecranizari „2001: A Space Odyssey”, la jumatate de secol de la premiera sa. Mai mult, va fi proiectata in premiera o noua copie a filmului lui Stanley Kubrick ce respecta formatul de…

- Asociatia "Colectiv GTG 3010" va aduce un omagiu victimelor incendiului din Siberia, miercuri seara, la Ambasada Rusiei din Bucuresti. "Focul nu tine cont de loc, de natie, de limba. Loveste nemilos si lasa in urma scrum. Devoreaza vieti si maltrateaza suflete. Suntem alaturi de victimele incendiului…

- Rusia cere Statelor Unite sa opreasca Marea Britanie de la campania denigratoare initiata impotriva tarii lor, dupa atacul asupra lui Skripal. Solicitarea a fost facuta de diplomații rusi angajati la ambasada Federatiei Ruse din Washington.

- Vizitatorii SIAB vor putea admira, pana pe 1 aprilie, noul model V60, adus direct de la Salonul Auto Internațional de la Geneva, dar și Volvo XC40 - votata Mașina Anului 2018 in Europa și Volvo XC60 - cea mai sigura mașina in 2017, conform Euro NCAP.

- Donald Trump a facut o noua mutare soc. Liderul de la Casa Alba l-a numit pe Jonh Bolton intr-o functie-cheie. Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador…

- Secretarul de stat american in exercitiu, Rex Tillerson, demis saptamana trecuta fara menajamente de Donald Trump dupa mai luni de zvonuri cu privire la relatiile lor proaste, si-a luat ramas-bun joi, la Washington, un oras "rau intentionat", relateaza AFP. La fel ca in declaratia sa de presa din…

- Ancheta cu privire la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale caștigate de actualul șef de la Casa Alba, Donald Trump, continua, chiar și in urma impotmolirilor recente și criticilor aduse modului in care procurorul special Robert Mueller iși desfașoara ancheta. Totuși, echipa care il apara pe președintele…

- Numeroase scoli si institutii publice au fost inchise in nord-estul Statelor Unite, afectat miercuri de o furtuna de zapada, informeaza AFP. In regiunea Washington, meteorologii au anticipat ca furtuna Toby, cea de-a patra venita ''din nord-est'' in ultimele trei saptamani, va provoca depunerea unui…

- Schimbarea de la varful Departamentului de Stat va adanci pe termen scurt necunoscutele privind directia in care se indreapta politica externa a Statelor Unite, sunt de parere multi analisti.

- Organizatia Europeana pentru Cercetare Nucleara (CERN) i-a adus un omagiu fizicianului britanic Stephen Hawking, decedat la 76 de ani, si care a vizitat complexul de nenumarate ori, relateaza miercuri EFE. Intr-un comunicat, seful departamentului de Fizica al CERN, Gian Giudice, a explicat ca descoperirile…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, i-a adus miercuri un omagiu astrofizicianului Stephen Hawking, "un spirit stralucit si extraordinar", care a murit cu cu cateva ore mai devreme la domiciliul sau din Cambridge, relateaza AFP si Press Association. "Profesorul Stephen Hawking a fost un spirit stralucitor…

- Comunitatea academica si stiintifica internationala si-a exprimat regretul profund dupa anuntul mortii cunoscutului astrofizician britanic Stephen Hawking (76 de ani), in primele ore ale zilei de miercuri. "Profesorul Hawking a fost o persoana unica, de care ne vom aduce aminte cu afectiune,…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite intentioneaza sa numeasca un nou ambasador la UE, dupa ce relatiile intre Washington si Bruxelles au devenit tensionate pe fondul anuntarii unor noi tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul EUObserver.com si The Wall Street Journal.

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Portarul Gianluigi Buffon, capitanul echipei Juventus Torino si legenda fotbalului italian, i-a adus un omagiu duminica lui Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina decedat la varsta de 31 de ani, salutand "un om bun". "Salut draga Asto", a inceput Buffon mesajul postat pe retelele de socializare,…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi’s, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza CNN Money. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze si mai mult Coreea de Nord, din cauza programelor sale nuclear si balistic, evocand „sanctiunile cele mai grele impuse vreodata unei tari”. Aceste masuri vizeaza 50 de societati de transport maritim si nave care, potrivit…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Barack și Michelle Obama au participat la prezentarea portretelor lor oficiale de la Smithsonian’s National Portrait Gallery in Washington DC, scrie BBC News. Barack Obama a fost impresionat de portretul sau, realizat de Kehinde Wiley, un pictor cunoscut pentru lucrarile sale cu persoane afro-americane,…

- PyeongChang, 11 feb /Agerpres/ - Americanul Redmond Gerard adus prima medalie de aur Statelor Unite la actuala editie a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce a reusit sa castige duminica proba de slopestyle din cadrul concursului de snowboard de la PyeongChang. Gerard, in varsta de 17 ani, aflat la prima…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, Mike Pompeo, s-a vazut nevoit sa vina cu explicatii dupa ce presa a relatat ca sefii serviciilor ruse de informatii interne si externe - FSB si SVR - au fost recent in vizita in SUA, in contextul in care directorul SVR este vizat de sanctiuni…

- Șeful serviciului rus de spionaj Serghei Narîșkin s-a întâlnit saptamâna trecuta cu oficiali ai serviciilor de informații ale Statelor Unite în apropiere de Washington, deși se afla pe lista persoanelor supuse

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Reluarea negocierilor privind numele oficial al Republicii Macedonia are legatura cu dorinta Statelor Unite de a aduce aceasta tara in NATO, a declarat Serghei Lavorv, ministrul rus de Externe, care a precizat ca Grecia nu ar trebui sa faca concesii intrucat este deja membra a organizatiei de securitate.

- Premierul nipon Shinzo Abe, care incepe vineri un turneu european, printr-o vizita in tarile baltice, va aduce un omagiu in Lituania asa-numitului 'Schindler nipon', un diplomat japonez care a salvat viata a mii de evrei cu peste 77 de ani in urma, relateaza France Presse. Chiune…

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Un ger naprasnic si un vant taios care-ti patrunde in oase a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi sub-normale pentru regiune, relateaza DPA duminica. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…