La 5 decenii de la tragedia ecologica de la Certej, Guvernul da liber la taiat paduri pentru exploatari de aur si argint

- In cursul acestei saptamani, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), s-a desfasurat o reuniune de lucru intre reprezentantii MADR si cei ai Ministerului Apelor si Padurilor. Scopul intalnirii a fost analiza si revizuirea principalelor articole din ordonanta de urgenta in vederea…

- In perioada iunie-iulie 2018, in arealul spațiului hidrografic Banat, s-au produs inundații care au generat pagube semnificative populației și obiectivelor socio-economice și de infrastructura. In consecința, Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a impus realizarea in regim…

- Pentru protejarea populației și a obiectivelor socio-economice și de infrastructura, in arealul spațiului hidrografic Banat, Ministerul Apelor și Padurilor a aprobat derularea unei investiții de 4.896.000 lei, in județul Caraș-Severin. Lucrarile sunt finanțate din fondul de intervenție aflat la dispoziția…

- Greenpeace Romania a lansat Forest Guardians, aplicația pentru telefoanele mobile prin care utilizatorii se pot implica activ pentru a proteja padurile, in special cele virgine. Oamenii pot monitoriza padurile cu ajutorul imaginilor din satelit și pot raporta cazurile suspecte de taieri de arbori. Aceeași…

- Reprezentantii WWF Romania trag un semnal de alarma cu privire la consecintele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor si Padurilor.

- La initiativa Ministerului Apelor si Padurilor, au fost adoptate miercuri 29 august, in sedinta de guvern, hotararile privind aprobarea amplasamentelor si declansarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarilor…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, se afla in perioada 20-21.08.2018, in județul Arad, unde efectueaza o vizita de lucru, la invitația autoritaților locale și a parlamentarilor din acest județ. In acest context, luni dimineața, incepand cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor le-a prezentat…

- Ministerul Apelor si Padurilor pregateste un ordin in baza caruia ar urma sa fie impuscate, fara discernamant, toate animalele si pasarile de prada din zonele in care se gasesc mistreti bolnavi de pesta porcina africana.