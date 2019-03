Stiri pe aceeasi tema

- Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte o sa fie, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi seara. Dupa ce Catalin Moroșanu o alege pe Claudia ca prima duelista, aceasta are de ales intre Brigitte și Ioana pentru duel, dar alege sa-și incheie…

- Chiar din primul minut al intalnirii dintre Manchester United si PSG din Liga Campionilor, scor 2-0, suporterii britanici prezenti pe Old Trafford l-au huiduit pe atacantul argentinian de fiecare data cand a atins mingea si chiar au aruncat o sticla de bere in directia lui. Deloc intimidat, Angelo Di…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 28 WTA) a fost protagonista unei sedinte foto speciale. Micky a pozat pentru o revista de moda, fara sa renunte insa la racheta de tenis. Revelatia circuitului WTA din 2018 si-a surprins fanii, pozand intr-o tinuta provocatoare. "Mulți mi-au spus ca…

- Daca despre Unirea de la 1918 se poate spune fara greseala ca este „Mare“, a folosi formula de „Mica Unire“ pentru actul din ianuarie 1859 nu este la deloc potrivit. Actul fondator al natiunii este cel din 1859, Romania apare ca stat pe harta Europei dupa unirea fostelor Principate Dunarene.

- Peste zece mii de turisti au petrecut sfarșitul anului 2018 in statiunile de pe Valea Prahovei. Iarna aceasta, principala atractie sunt partiile acoperite cu un strat consistent de zapada. Administratorii domeniilor schiabile au pus in functiune instalatiile de transport pe cablu si in ultima zi a anului…