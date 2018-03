La 41 de ani de la cutremurul in care s-au prabusit blocuri intregi, 170 de cladiri din Bucuresti ar avea aceeasi soarta

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- SCOLI INCHISE BUCURESTI. "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primariilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei. Politistii locali din cadrul Directiei Control a Politiei Locale a Municipiului…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget. Consilierii…

- Dar si lista magazinelor participante in acest proiect Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" pe site-ul pmb.ro, la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti", fiecare beneficiar identificandu-se dupa initiale, nume,…

- Primaria Generala a Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a cheltuit saptamana aceasta, prin Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA, 23 de mii de euro pe „servicii de iluminat exterior”. Pe lista achizitiilor se regasesc „decoratiuni pat in forma de inima”, „decoratiuni inel diamant”, dar si „decoratiuni…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Primarița din București, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul unei conferința de presa ca s-a angajat sa modernizeze liceul teoretic „Mihai Eminescu" din capitala. Asta dupa ce, in aceasta vara, in urma unei ploi torențiale, au fost inundate mai multe sali de clasa din liceu din cauza lucrarilor de reparație…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, ei fiind acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente.In urma unor perchezitii…

- Sigur va amintiți de isteria naționala de acum cateva luni cu presupusul joc „Balena Albastra”. In lipsa de alta activitate notabila la Ministerul de Interne sau la Primaria Capitalei, Carmen Dan și Gabriela Firea au pornit o campanie media impotriva acestui fenomen.

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti. Conform unui alt proiect de pe ordinea…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Primaria Capitalei prezinta proiecte pentru fluidizarea traficului Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Primarul general Gabriela Firea a prezentat azi o serie de proiecte pentru acest an care ar avea ca efect fluidizarea traficului în Bucuresti. Printre acestea se numara…

- Primaria Capitalei va delimita in acest an liniile tramvaielor 16, 1 si 32 cu garduri, dupa modelul liniilor 41 si 21, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a declarat ca asteapta modificarea Codului Rutier, astfel incat pe benzile unice dedicate tramvaielor sa poata circula…

- In Noaptea de Revelion o cursa cu taxiul a ajuns sa coste triplu. Pe motiv ca nu merg aparatele de taxare, unii șoferii au facut prețurile dupa cum au vrut. Mii de oameni au fost ieri pe strazile Capitalei. Ca au petrecut in restaurante, cluburi sau ca au asistat la concertul de Revelion din Piața George…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika deschide pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din zona Theodor Pallady. Investitia in noul magazin este de 14 milioane de euro, iar in proiect vor lucra 80 de angajati. Lucrarile la noul magazin, ce au presupus reconditionarea si amenajarea…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti. Vor fi automat afectate de aceasta prevedere servicii precum Clever…

- 50 de milioane de euro. La atat se ridica suma pe care Primaria Capitalei a pus-o la bataie in cazul modernizarii si dotarii cu aparate de ultima generatie a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor, centru medical a carui inaugurare a avut loc in aceasta dimineata in prezenta…

- Lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile monument istoric, situate in Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari, au fost demarate de Primarie. Edilul-șef Gabriela Firea a mers pe teren sa verifice cum se desfasoara lucrarile. “Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se afla…

- Primaria Capitalei anunta ca au inceput lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile considerate monument istoric, din Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari. Gabriela Firea a verificat cum se desfasoara lucrarile.

- Patru imobile din Centrul Vechi incadrate in clasa I de risc seismic sunt in proces de reabilitare, lucrarile fiind desfasurate de societatile infiintate de Primaria Capitalei, respectiv Compania Municipala Consolidari SA si Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic SA. Costul lucrarilor se ridica…

- "Avand in vedere ca in data de 5 decembrie a expirat perioada de 25 de zile de evaluare a ofertelor pentru licitatia organizata de PMB, in vederea achizitionarii de autobuze, Municipalitatea anunta ca, potrivit art. 227 alin 3 din Legea 99/2016, aceasta perioada de evaluare se prelungeste (pe durata…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- Primaria Capitalei va acorda peste 1.000 de vouchere de vacanta angajatilor sai. Astfel, 1.110 angajati ai primariei vor primi indemnizatie de vacanta sub forma de voucher in valoare de 1.450 de lei, adica 1.609.500 de lei in total platiti din banii bucurestenilor, arata jurnalistul Catalin…

- „Vom promova in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un nou proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli clare pentru toti cei care practica taximetria in Capitala, astfel incat, atat bucurestenii, cat si turistii, sa poata folosi acest serviciu cu incredere, si…

- Toate afirmatii pe care le-a facut le consider incorecte. Daca avea ingrijorari, (..) puteam sa discutam la telefon si sa nu-mi dea replici la televizor. (..) Au fost decupate aprecierile care l-ar fi defavorizat pe premier. Eu am zis ca mi se pare ipocrit ca acum cateva zile imi zicea in privat ca…