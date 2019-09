Peggy Hoffmann, in varsta de 29 de ani, explica decizia de a se intoarce in est prin dorinta de a lucra cu norma intreaga. Momentan, in landul ei natal, Saxonia-Anhalt, locuieste intr-un apartament in Glindenberg, o suburbie a orasului Magdeburg. Anul trecut, si-a gasit un loc de munca in asigurari si o cresa cu program prelungit pentru cei doi fii ai sai. In estul Germaniei persista modelul RDG - mamele trebuie sa aiba si serviciu, si sa ingrijeasca copiii; in vest, se asteapta din partea lor sa stea acasa cata vreme au copii mici, iar posibilitatile de a lasa copiii in grija altcuiva sunt…