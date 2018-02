Stiri pe aceeasi tema

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Vica Blochina este binecunoscuta in lumea mondena si pe retelele de socializare, dar nu multi stiu despre problemele pe care vedeta le-a avut cu Politia Rutiera! Vica ar vrea, cel mai probabil, sa uite de perioada in care a ramas fara permis, acum ceva timp, pentru ca a fost prinsa bauta la volan. Dosarul…

- Razboiul dintre Cornel Gales si fiii Ilenei Ciuculete a ajuns in instanta, la aproape un an de la disparitia cantaretei! Un martor secret divulga informatii halucinante despre idila secreta a lui Cornel Gales din timpul casatoriei cu Ieana Ciuculete!

- Razboiul dintre actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si fostul sef al FRF, Mircea Sandu, ajuns in fata judecatorilor, s-a incheiat cu un fel de... remiza. Asta pentru ca magistratii care au inchis definitiv dosarul au hotarat ca... ambii sunt vinovati de insultele pe…

- Un baietel de numai trei ani si-a gasit sfarsitul in gradina familiei, unde se juca. El a fost gasit spanzurat, pe toboganul unde se juca. A fost clipa de neatentie a parintilor, care le-au lasat nesupravegheat. De asemenea, un element din curtea familiei a opturat vizibilitatea.

- Mama si fratele Ilenei Ciuculete nu au liniste! Au decis sa deshumeze trupul neinsufletit al artistei si sustin ca blonda Vivi a fost prezenta la inmormantare si vor sa afle ce ascunde Cornel Gales.

- În anul 1995, a fost difuzat în toata lumea un filmuleț senzațional, despre care s-a spus ca reprezinta autopsia unui extraterestru, recuperat dintr-un OZN care s-a prabușit, în iulie 1947, lânga orașul Roswell din New Mexico.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Este o artista la mare moda in Romania, iar toata lumea știe ca majoritatea cantecelor sale sunt inspirate din viața reala. Puțini sunt insa cei care știu adevaratul motiv pentru care...

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- ”Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta…

- Ce spune mama Antoniei despre relația artistei cu fiica ei, Maya. Adevarul a ieșit la iveala, dupa ce fostul socru al vedetei a acuzat-o ca iși neglijeaza copilul . Se pare ca intre cele doua exista o legatura foarte stransa, dupa cum spune chiar Denise Iacobescu. Mama Antoniei a dezvaluit cum a petrecut…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- Primele produse „Eugenia” au fost fabricate la Constanța la sfarșitul anilor ’40. Biscuiții-sandviș „uniți” cu crema de cacao și gust de rom aveau in compoziție doar ingrediente naturale, scrie A1.ro. Intr-un lungmetraj de excepție din 1980, filmul „Proba de microfon”, unul care a trecut de cenzura…

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Abia acum s-a aflat. O noua controversa in jurul Regelui Mihai. Tronul Majestatii Sale a fost gasit, dar nu a fost adus la inmormantarea acestuia. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Cunoscuta jurnalista de la TVR, Camelia Csiki, realizatoarea emisiunii 'Ora Regelui' s-a decis sa devoaleze totul.Citește…

- Au trecut 105 ani de la scufundarea Titanicului. in noaptea de 14 aprilie 1912 a avut loc unul dintre cele mai mari dezastre maritime din istorie. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe vas, au fost inghitite de apele Oceanului. Desi au trecut multi ani de la tragedia ”Titanic”, povestea faimosului…

- Jurnalistul Liviu Avram a fost cel care a inceput o serie intreaga de demersuri pentru a afla ce facultate de drept a absolvit Eugen Nicolicea, in conditiile in care in CV-ul oficial de pe site-ul Camerei Deputatilor social-democratul nu a trecut decat ca a absolvit o facultate de drept, fara sa-i dea…

- Familia are o influenta asupra noastra mai mare decat ne-am inchipui. Daca la vremea lor au ramas nerezolvate, problemele stra-strabunicilor nostri s-au perpetuat de-a lungul timpului la generatiile care au urmat si vor continua s-o faca pana cand unul din membrii familiei va sparge tiparul dezadaptativ.…

- Cristina Stamate s-a stins din viata in discretie, pe patul de spital, alegand sa-si faca plecarea din aceasta lume cu multa modestie. Actrita a depus armele in fata mortii dupa o lupta indelungata cu boala, care si-a pus puternic amprenta asupra trupului ei.

- Programul ultra secret al Pentagonului a fost scos la suprafața. Jurnaliștii de la New York Times susțin ca programul era unul de supraveghere a OZN-urilor, insa ascundea, de fapt, alte detalii uimitoare.

- Presedintele tarii, Klaus Iohannis a participat astazi la ceremoniile de la Palatul Regal, in memoria Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai! Acesta a publicat in urma cu cateva momente un mesaj emotionant, plin de regrete.

- Potrivit celor de la „Adevarul”, nepotul Regelui Mihai s-ar fi cununat in secret cu Alina-Maria Binder. Ceea ce le-a confirmat jurnalistilor ca cei doi au devenit sot si sotie este titulatura sub care acestia apar pe pe lista oficiala de participanti la funeraliile Regelui, „domnul si doamna Nicolae…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un editorial al jurnalistului Ion M. Ionița in care este demontata cea mai grava acuzație care i-a fost adusa in țara Regelui Mihai I: presupusa pactizare cu inamicul sovietic.Adevarul: In Romania, cea mai mare acuzatie pe care Regele…

- Ultimele doua picturi realizate de Rafael au fost descoperite in Vatican. Lucrarile au fost realizate de pictor chiar inainte sa moara la doar 37 de ani. Cele doua picturi erau acoperite de alte lucrari efectuate peste ele in una dintre camerele Muzeului Vatican, scrie CNN. Misterul vechi de 500 de…

- Riscul unor accidentari in cazul practicarii unui sport este foarte mare, indiferent ca vorbim despre sportivi profesionisti sau amatori. Un kinetoterapeut a intocmit pentru “Adevarul” un decalog al prevenirii accidentelor in sport.

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Dupa o relatie de aproape 7 ani cu Catrinel Sandu, Lucian Viziru a inceput sa formeze un cuplu cu prietena blondei. Fosta "bebelusa" a vorbit despre acest subiect si a recunoscut care a fost reactia ei atunci cand a aflat vestea.

- Lucian Sanmartean a revenit dupa aproape un an in Liga 1 si a jucat pentru prima data in tricoul lui FC Voluntari impotriva lui Dinamo. La finalul meciului, fotbalistul de 37 de ani a explicat de ce a refuzat echipa din „Stefan cel Mare” si s-a certat cu un fan care l-a apostrofat. Cu chiu…

- Doi oameni au murit, iar alții sint raniți, in urma unui accident teribil, produs azi-dimineața in Romania. Oameni se aflau intr-un microbuz. Șoferul unitații de transport a pierdut controlul volanului și microbuzul s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Borsec si Tulghes, in judetul…

- Imagini rare cu Regele Mihai, in momentul in care si-a inceput exilul in Elvetia, la Lausanne. Cadrele sunt dintr-un jurnal de stiri din 1948, gasit in Arhiva Nationala a Germaniei. „Il vedem pe rege coborand din tren, apoi intrand in hotelul Beau Rivage. Atentie la bagajele pe care le avea cu el”.…

- De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre plecarea Regelui Mihai din România. S-a spus ca fostul suveran, decedat, marți, la vârsta de 96 de ani, ar fi parasit țara cu un tren plin cu aur.

- Prima apariție publica a Regelui Mihai in Cluj. Rolul Casei Regale in crearea Clujului modern FOTO Istoricul Cornel Jurju a dezvaluit ca prima apariție publica a Regelui Mihai in Cluj a avut loc in anul 1932. Fotografia care surprinde vizita face parte parte din expozitia „Casa Regala a…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Este doliu in cinematografia romaneasca. Celebrul regizor Alecu Croitoru a murit, la 83 de ani, informeaza ziarul Adevarul . Citeste si: Consiliul Regal arunca BOMBA. Anuntul de ULTIMA ORA in privinta fostului principe Nicolae Cei care vor dori sa ii aduca un ultim omagiu regizorului,…

- photo: www.waz.de Un bloc din localitatea Bergkamen, de langa Dortmund, Germania, in care erau cazați 33 de romani și moldoveni, a ars in noaptea de joi spre vineri. Presa germana transmite ca focul ar fi fost pus intenționat, informeaza Adevarul. Incendiul a izbucnit dupa miezul nopții, in data de…

- Trupul neinsufletit al barbatului a fost descoperit de un cioban pe un ses, in apropierea depozitelor Dixaman, de la iesirea din municipiul Vaslui. Cel mai probabil, dupa externarea din spital, barbatul care nu avea bani asupra sa si nici haine groase a incercat sa plece acasa la Maraseni pe jos…

- Le-a reprodus stilul și a caștigat milioane și milioane de dolari de pe urma talentului și a ingeniozitații lui. 250 dintre falsurile lui Beltracchi nu au fost, inca, descoperite. Troneaza, probabil, in muzee și colecții private și trec drept originale ale unor pictori morți de multa vreme.

- A fost petrecere mare in familia lui Dinu Maxer. Artistul a implinit 44 de ani, iar de ziua lui de nastere a dat o petrecere cu mult fast, unde si-a chemat prietenii si rudele apropiate ca sa-l sarbatoreasca. Margherita de la Clejani i-a facut un cadou inedit pentru o asemenea ocazie, iar o prietena…

- La solicitarea „Adevarul”, Ryanair a transmis un punct de vedere referitor la intarzierea avionului Timisoara – Bucuresti. Compania aeriana confirma intarzierea, dar neaga afirmatiile pasagerului care a spus ca avionul a intarziat din cauza unei stewardese care si-a uitat pasaportul acasa.

- PSD si-a prezentat la finalul saptamanii trecute bilantul masurilor din programul de guvernare realizate in primele 10 luni din 2017. „Adevarul” demonstreaza, punct cu punct, cate dintre acestea sunt adevarate si ce uita partidul sa spuna atunci cand se lauda.

- Miscare incredibila la una dintre firmele care se spune ca ar fi controlate de baiatul sefului Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Ferma Salcia din Teleorman, controlata de Valentin Dragnea, si-a prescris datorii de milioane.Vezi si: Adevarul despre RENUNȚAREA Danei Grecu la emisiunea zilnica…

- Rezultatul necropsiei Elenei Vasilica, tanara de 21 de ani din Vaslui, gasita moarta in casa, a fost facut public. Conform medicilor legiști, fata nu a murit din cauza ca s-ar fi inecat cu mancare.