Stiri pe aceeasi tema

- Era combustibilului fosil e istorie și asta se vede tot mai mult pe șoselele romanești, care au fost intotdeauna un mediu propice pentru early adopters. Ca dovada, trendul pozitiv de anul trecut, cand romanii au furat cu 30% mai multe mașini electrice și hibrid. „Toyota Prius a fost mașina preferata…

- Tata si fiu din Ocna Mureș, cercetati de polițiști. Barbatul și-a lasat baiatul minor, care nu deține permis de conducere, sa conduca mașina familiei. La data de 19 martie 2019, in jurul orei 12.10, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe strada Colonia peste Mures din…

- 2 persoane au fost ranite in urma unui carambol intre 6 masini. Accidentul s-a petrecut duminica, 10 martie, pe DN 72 Targoviste - Ploiesti, in dreptul localitatii Mija. Potrivit Politiei, accidentul rutier s-ar fi produs pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers.

- Un adolescent de 17 ani este cautat de oamenii legii dupa ce a furat un automobil de la spalatoria auto unde era angajat si a accidentat-o. S-a intamplat in acest weekend in sectorul Botanica al Capitalei.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20, pe str, Gheorghe Doja, in dreptul Mega Image. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost lovit de un autoturism in timp ce se afla in traversarea strazii. Din nefericire, impactul puternic i-a fost fatal barbatului in varsta de 50 de ani.…

- N. Dumitrescu La intrebarea de ce in municipiul resedinta al judetului Prahova – Ploiesti, indiferent de ora, in mod special ziua, principalele artere sunt sufocate de masini, exista o explicatie. La finalul anului trecut, in Prahova erau inmatriculate 287.475 de autovehicule, mai mult cu peste 18.000…

- O tanara in varsta de 20 ani, fiica unui celebru om de afaceri, s-a stins din viața in Cluj, in urma unui accident rutier cumplit, ce a fost provocat de un baiat de 19 ani. Acesta a depasit pe linie continua, a pierdut controlul și a ajuns intr-un stalp.

- Un accident rutier, produs pe raza municipiului Satu Mare, soldat cu vatamarea corporala ușoara a unei persoane și avarierea a doua autovehicule a fost cercetat la data de 12 ianuarie, de polițiști. Accidentul a avut loc pe bulevardul Lucian Blaga. In urma cercetarii la fața locului, polițiștii au stabilit…