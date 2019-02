Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de trei ani, care a fost gasita langa mama decedata intr-un apartament din Navodari, a fost plasata in grija unui asistent maternal. Situația ei este incerta deoarece copila nu a fost declarata la naștere de tata. Medicii susțin ca mama micuței a murit in urma unui infarct. Cat timp copila se…

- O ancheta sociala a fost declansata de Directia pentru Protectia Copilului Buzau dupa moartea unui bebelus de numai 5 luni. Fetita a ajuns la urgente in stare extrem de grava si in ciuda eforturilor medicilor nu a putut fi salvata. Decesul copilei ar fi putut surveni si din cauza conditiilor in care…

- Ancheta in cazul unei fetițe in varsta de cinci luni, decedate la scurt timp dupa ce a fost internata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Tragedia s-a produs sambata noapte, la scurt timp dupa ce micuța a fost adusa de familie la UPU, intr-o stare foarte grava. Fetița, care cantarea doar patru kilograme,…

- O fetita cu o greutate foarte mare s-a nascut la MAternitatea din Botosani. Medicii au ramas fara cuvinte cand au vazut situatia, asa ca au decis sa o opereze pe femeia insarcinata, caci n-ar fi putut naste natural.

- Conducerea Spitalului Orasenesc Sinaia a dispus efectuarea unei anchete interne dupa ce mama unei fetite in varsta de 11 ani a reclamat itn presa faptul ca medicii ar fi uitat in corpul fiicei sale o bucata de tifon in urma unei operatii de apendicita efectuate in urma cu un an, informeaza News.ro.Managerul…

- Alayna, o fetița de doar 10 luni din Marea Britanie, este chinuita din cauza septicemiei și a unei boli cerebrale nediagnosticate de medici. Parinții traiesc clipe de groaza deoarece copila iși ține respirația de 15 ori pe zi și are convulsii ce pot fi declanșate chiar și de ciocanitul la ușa. Sophie…

- Un bebelus de numai trei luni din judetul Botosani a ajuns in stare grava la spital intr-o stare jalnica. Medicii banuiesc ca acest copil nu a fost spalat niciodata, era malnutrit si este suspect de pneumonie. Cazul a fost descoperit de medicul de familie dintr-o comuna.

- Politistii din Botosani investigheaza moartea unui nou-nascut care a ajuns la spital in stop cardio-respirator. Starea lui era foarte grava motiv pentru care medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.