Ziua alegerilor europarlamentare si a Referendumului. Vezi aici noutatile

Romanii sunt chemati astazi, intre orele 07:00-21:00, la vot pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si la Referendum. In judetul Maramures au fost constituite in teritoriu 437 sectii de votare, printr-un ordin al prefectului. In judet… [citeste mai departe]