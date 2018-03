La 102 ani, Emil Ghibu face sport în fiecare dimineață și bea un pahar de țuică. Secretul longevității unui sibian La 102 ani, Emil Ghibu face sport in fiecare dimineața, apoi ia micul dejun și bea un pahar de țuica. Așa se ține sanatos și in putere cel mai varstnic sibian, nepotul lui Onisifor Ghibu, unul dintre luptatorii pentru drepturile și unitatea poporului roman și participant la realizarea Marii Uniri din 1918. Emil Ghibu a implinit in luna februarie 102 de ani, varsta la care și-a pus o singura dorința: vrea ca familia sa i se intoarca acasa. Are doi fii, Ștefan și Bogdan, care in prezent sunt stabiliți, cu tot cu copiii lor, in Suedia și in Statele Unite ale Americii. Sibianul a aniversat 102 ani… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

