- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, senatorului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Focsani, ca isi mentine punctul de vedere potrivit caruia politica monetara a BNR trebuie sa fie rezultatul unui dialog "permanent" cu Guvernul si Parlamentul, el precizand si ca a primit de la guvernatorul Mugur Isarescu un raspuns la scrisoarea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi la Focsani ca politica monetara trebuie realizata in urma unui dialog constant atat cu Parlamentul, cat si cu Guvernul, si ca este dispus sa dezbata motivul pentru care s-a marit inflatia si cum influenteaza politica de refinantare.

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, precizand ca este pentru aceasta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Focsani, ca a primit raspuns la scrisoarea transmisa guvernatorului BNR, dar nu a apucat sa il citeasca, sustinand ca alesii PSD au lipsit, probabil, de la audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, pentru ca nu mai au incredere.

- Intrebat daca parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, sustinand ca poate social democratii nu au avut incredere in intentiile conducerii BNR. "Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg…

- Liderul PSD a marturisit jurnalistilor ca nu va discuta, pentru moment, cu Guvernatorul BNR, ci ca va dialoga cu acesta dupa ce va studia raspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresata Bancii Nationale. Liviu Dragnea spune ca va face public atat scrisoarea primita de la Mugur Isarescu, cat si…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Comisia economica din Senat organizeaza, joi, o intalnire cu membrii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, avand ca tema "Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei', potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a Senatului. Purtatorul de cuvant al bancii…

- Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei a dat luni raport de admitere pe cele trei legi ale Justitiei, dupa ce au fost dezbatute si votate amendamentele depuse de senatori, urmand ca legile sa intre la votul final din plenul Senatului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, in acest context,…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca i-a trimis o scrisoare guvernatorului Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Scrisoarea lui Liviu Dragnea vine dupa ce, in public, liderul PSD l-a criticat in mai multe randuri pe Isarescu.”Am transmis scrisoarea aceea chiar in ziua in care v-am anunțat…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca este neliniștit cu privire la creșterea inflației, care a atins 4,3% in luna ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Liderul PSD și-a manifestat ingrijorarea cu privire la aceasta problema, susținand ca va aștepta niște raspunsuri și din partea guvernatorului…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Liderul PSD declarat la Romania TV ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare"."Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, face declarații interesante despre premierii propuși de Liviu Dragnea, atragand atenția la ”ușurința” cu care președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a acceptat. ”PSD lanseaza Guvernul cu mascota, iar Liviu Dragnea a gasit punctul sensibil al lui Klaus Iohannis.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, dupa desemnarea Vioricai Dancila ca premier al Romaniei, ca președintele Iohannis a ales stabilitatea. „Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…