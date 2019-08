Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian Lionel Messi a primit o suspendare de un meci si o amenda de 1.500 de dolari dupa ce a fost eliminat in cursul meciului Argentina - Chile de la Copa America 2019, a anuntat Tribunalul disciplinar al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONEMBOL), citat de agentia EFE. In urma acestei…

- ​Brazilia a câstigat a noua oara Copa America, prima data din 2007, dupa ce a învins, duminica, pe Stadionul Maracana din Rio de Janeiro, cu scorul de 3-1 (2-1), reprezentativa statului Peru, transmite News.ro.Everton '15, Gabriel Jesus '45+3 si Richarlison '90 (p) au marcat…

- Selectionata de fotbal a Argentinei s-a clasat pe locul al treilea la Copa America 2019, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 2-1 reprezentativa statului Chile, in "finala mica" disputata sambata pe Arena Corinthians din Sao Paulo si marcata de eliminarea starului Lionel Messi. Golurile invingatorilor…

- Argentina a invins Chile, 2-1, in finala mica a Copei America 2019 și a terminat pe locul 3. Eliminat dupa o altercație cu Medel, Lionel Messi, capitanul Argentinei, a protestat: „Ne-au interzis finala. Turneul este blindat pentru a invinge Brazilia". Neașteptat sfarșit de sezon pentru Leo Messi, 32…

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a promis ca "va continua sa ajute" nationala tarii sale, in ciuda deziluziei provocate de infrangerea suferita in fata rivalei Brazilia (0-2), in semifinalele turneului Copa America, marti la Belo Horizonte. "Daca va trebui sa continui…

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a promis ca "va continua sa ajute" nationala tarii sale, in ciuda deziluziei provocate de infrangerea suferita in fata rivalei Brazilia (0-2), in semifinalele turneului Copa America, marti la Belo Horizonte. "Daca va trebui sa continui sa ajut,…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, abordeaza Copa America din Brazilia cu 'aceeasi ambitie dintotdeauna' de a castiga un prim titlu cu selectionata ''albiceleste'', dupa trei finale pierdute in aceasta competitie, informeaza AFP.

- Cesar Luis Menotti, directorul naționalelor argentiniene, a vorbit cu ziariștii la Buenos Aires despre Copa America și Leo Messi. Inca o incercare a lui Messi de a cuceri un trofeu cu naționala. Copa America, turneu organizat de Brazilia intre 14 iunie și 7 iulie. Capitanul albicelest Messi, 32 de…