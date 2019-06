L-au premiat pe GEORGE SOROS

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul filantrop american George Soros a primit vineri Premiul Schumpeter la Viena pentru ''angajamentul sau fata de libertate si promovarea stiintei'', relateaza DPA. George Soros, originar din Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, este co-fondatorul Universitatii Centrale…

- Miliardarul filantrop american George Soros a primit vineri Premiul Schumpeter la Viena pentru "angajamentul sau fata de libertate si promovarea stiintei", relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.George Soros, originar din Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, este co-fondatorul Universitatii…

- Vorbind la o conferinta de presa, oficialul ungar a spus ca Weber ''a jignit poporul ungar de mai multe ori in ultimele luni'', iar Timmermans a spus ''constant minciuni despre Ungaria'' in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Weber, aminteste Zoltan Kovacs, a afirmat in timpul…

- Reprezentanti importanti ai Democratilor si Republicanilor din Senatul american i-au comunicat vineri presedintelui Donald Trump ingrijorarea in legatura cu "traiectoria democratica descendenta" a Ungariei, inaintea vizitei la Washington a premierului Viktor Orban, transmite AFP. Presedintele Donald…

- Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia Gyorgy Jakubinyi s-a intalnit, recent, la Manastirea Carmelitana din Budapesta cu premierul ungar Viktor Orban, pentru a discuta despre vizita Papei Francisc la Sumuleu Ciuc, prevazuta pentru inceputul lunii iunie. Potrivit cotidianului de limba maghiara Kronika,…

- Ungaria nu isi va modifica legislatia privind universitatile internationale in ciuda presiunilor din partea Uniunii Europene si a ofertei Germaniei de a media un conflict privind o universitate finantata de miliardarul american George Soros, a informat Zoltan Kovacs, purtatorul de cuvant al guvernului…

- Portalurile de știri care promoveaza viziunea primului-ministru maghiar Viktor ajung pe o scena europeana mai larga, dupa ce au definitivat dominația interna și s-au extins în Balcani, scrie Bloomberg. V4 News Agency, sau V4NA, a fost înregistrata la Londra, și va avea 50 de jurnaliști…

- Parlamentul ungar a votat luni o lege prin care urmareste sa incurajeze familiile sa faca mai multi copii prin oferirea de imprumuturi fara dobanda si stimulente fiscale, transmite dpa. Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care…