- În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 10 judete pentru a ajuta la evacuarea apei din 330 de gospodarii, cel mai grav fiind afectat judetul Bistrita-Nasaud, unde au fost inundate 13 localitati, iar 81 de persoane au fost evacuate temporar,

- Imaginile cu Arnold Schwarzenegger, in timp ce este lovit cu picioarele in spate, de catre un barbat in timpul unui concurs la care participa in Africa de Sud, a creat isterie in mediul virtual. Fost guvernator al Californiei a postat imaginile pe contul de socializare și și-a asigurat fanii ca este…

- Accident tragic. Un barbat a murit calcat de tren, in urma cu puțin timp.Citește și: Elena Udrea a EXPLODAT la adresa Laurei Codruța Kovesi: E clar ca nu va ocupa niciodata funcția europeana Disp.CFR Calatori informeaza: pe SRCF Iași, trenul de calatori IR 1384 care circula pe relația…

- Sfarsit tragic pentru un biciclist de 48 de ani din Lipova, judetul Bacau.Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere. Omul mergea cu bicicleta prin sat si intr-un moment de neatentie a intrat intr-un consatean care mergea pe marginea drumului.Citește și: Vizita Papei,…

- Emmanuel Adebayor a descris momentul in care tehnicianul Jose Mourinho l-a distrus pe Cristiano Ronaldo (34 de ani), dupa un meci in care starul portughez marcase un hat-trick. Este vorba despre o partida din 2011. „La Real Madrid intr-un meci conduceam cu 3-0 la pauza. Iar Mourinho a intrat in vestiar…

- Autorul accidentului de luni seara la trecerea de cale ferata din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru moti si 12 raniti, a condus cu o alcoolemie de 0,25 g / l, au stabilit joi politistii din cadrul IPJ Buzau. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, alcoolemia a fost stabilita…

- Elevul-cutitar care si-a injunghiat trei colegi de scoala in plina strada, la Vaslui, a fost retinut pentru 24 de ore.Tanarul de 17 ani a fost acuzat de tentativa de omor si risca pana la 18 ani inchisoare!

- Un polițist a fost lovit puternic de o motocicleta, in timp ce dirija circulația pe o strada din orașul Xianyou, din provincia chineza Fujian. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere.