Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de Politia Sibiu, un barbat din localitatea Amnas a sesizat autoritatile, prin apel la 112, faptul ca i-a fost furat portofelul, in care avea bani si documente, de catre concubina sa. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru furt si au inceput cercetarile…

- Incendiu puternic in parcul IOR din Secotrul 3 din București, in cursul zilei de miercuri! Oamenii din zona s-au speriat imediat de fumul dens ce a inceput sa se ridice pe cer și au sunat la 112!

- O femeie a sunat la 112 dupa ce a auzit doua focuri de arma și a gasit in fața porții un barbat inconștient. UPDATE: „In aceasta dimineața, in jurul orei 03:17, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in [...]

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Luat la palme in centrul orașului Arad. Și nu de oricine, ci de o femeie. Ce legaturi sunt intre cei doi, daca sunt soți sau concubini, nu știm. Cert este ca un echipaj de poliție a fost chemat sa intervina.

- Nu se afla de bataie daca nu exista o inregistrare și asta pentru ca un trecator a filmat intreaga scena petrecuta in stația de autobuz de la Podgoria, vizavi de Catedrala Ortodoxa Noua și a postat-o pe o rețea de socializare. Femeia este surprinsa in timp ce il palmuiește pe barbat in repetate randuri,…

- La data de 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 47 de ani, din localitatea Lunca Larga, cu privire la faptul ca, soțul sau, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a agresat-o fizic. Polițiștii au evaluat situația, iar fața de barbat…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, cei doi ar fost surprinși, vineri dupa-amiaza, de sateni langa localitatea Remetea Lunca, la furat de lemne. Aceștia au sunat la 112, iar la fața locului s-a prezentat un echipaj. Conform surselor citate, polițiștii nu au reușit sa demonstreze ca barbații ar fi…