- Piciorul secționat al unui adolescent implicat intr-un accident feroviar din Suceava a fost dus la spital de polițiști intr-o sacoșa, dupa ce medicii de pe ambulanța au refuzat sa-l ia. Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS a povestit intr-o postare…

- Baiatul avea lovituri in zona capului, un deget taiat si durere la nivelul unui picior. „Pacientul in varsta de 19 ani, victima a unui accident, a fost adus in UPU cu un traumatism cranio-cerebral fara pierdere a cunostintei, o plaga taiata la degetul stang si acuzand durere in zona genunchiului stang.…

- Florin are 18 ani, este din Barlad și a avut ghinionul de a trece pe langa o gașca de baieți puși de harța. Era seara, se indrepta spre casa cand indivizii l-au luat pur și simplu la bataie cu batele. L-au lovit atat de puternic in zona capului și a feței, incat i-au spart maxilarul. Baiatul a fost…

- A murit fetița de 5 ani din Suceava, calcata cu mașina de o polițista in timp ce traversa strada! Timp de 6 zile fetița s-a aflat in coma profunda, iar aseara s-a stins din viața, lasand in urma ei multa durere și suferința

- Cumplitul eveniment s-a produs sâmbata, 23 martie, în jurul orei 16.00, pe DN 19, pe str. Victoriei, din orașul Negrești-Oaș. În urma cercetarii la fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul ca un barbat de 54 ani, din localitatea Mironeasa, județul Iași, conducând…

- Sfarșit cumplit pentru un roman plecat sa munceasca in Marea Britanie. Florin Pitic, un tanar de doar 20 de ani, a murit, dupa ce a fost snopit in bataie intr-o stație de metrou din Londra. Deocamdata, polițiștii britanici nu au facut arestari in acest caz și fac apel la cetațeni pentru a-i identifica…

- Un tanar pe nume Dumitru Sandu este de negasit de aproximativ o luna. Acesta a plecat de acasa la data de 29 ianuarie curent și nu s-a mai intors. Baiatul are 21 de ani și 190 cm inalțime. Rudele solicita ajutor celor care dețin orice informație.