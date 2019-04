L-ati vazut? Sunati urgent la Dragnea! Au scapat ei cum-necum liderii politici romani pana si de prigoana anticoruptie, dar de ”portavocile” neasumate care vorbesc in numele lor in cele mai diverse medii chiar ca nu mai stiu cum sa se descotoroseasca. Pentru ca, dupa ce s-au lipit ca marca de scrisoare de imaginea unor politicieni sau demnitari, dintre care probabil unii […] L-ati vazut? Sunati urgent la Dragnea! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

