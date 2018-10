Stiri pe aceeasi tema

- Scandalos! ”Italianul” Cezar Ouatu vrea sa ia banii romanilor de Craciun, asta dupa ce – in urma declarațiilor facute la X-Factor UK – artistul a fost aspru criticat și invitat sa nu mai concerteze in Romania. Cezar Ouatu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va concerta in Romania, iar asta se va…

- Sophia in 't Veld, europarlamentar din grupul ALDE, a cerut, miercuri, in sedinta de plen, ca presedintia forului sa demareze investigatia cu privire la modul in care ar fi putut fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie. "Stiu ca nu pot cere guvernelor,…

- O angajata a singurului spital din Romania care ingrijeste bolnavi de lepra a lansat pe Facebook un apel prin care solicita ajutorul producatorilor de fructe si legume din Tulcea, Constanta, Galati si Braila. Aceasta sustine ca banii alocati de stat pentru fiecare bolnav sunt insuficienti. "Va scriu…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Alergatorul Robert Cadar a pierdut astazi lupta la viața in fața temutului cancer cu care se razboia de multa vreme. Anunțul cutremurator a fost facut public de soția sportivului pe pagina lui oficiala de Facebook. Maratonistul Robert Cadar a murit, dupa o…

- Incidentul a avut loc intr-un liceu din Ramnicu Valcea. Un elev nervos la culme de nota proasta pe care a primit-o, a inceput sa-i ceara socoteala profesoarei și s-o amenințe cu bataia. Pe imaginile publicate pe Facebook și apoi șterse se poate observa cum tanarul, care se numește Sebi, se apropie amenințator…

- O persoana din Braila a avut parte de un moment mai puțin placut cand a revenit acasa. Și-a gasit locuința sparta și, cu inima indoita, a patruns in apartament. Intr-un timp foarte scurt a verificat ce lucruri ii lipsesc, dar cand a ajuns intr-una dintre camera a avut parte de o mare surpriza. Hoțul…

- Elena Udrea reacționeaza pe Facebook dupa ce apariția sa in revista Viva a starnit reacții diverse și nenumarate controverse. Declarand ca dezbaterile au depașit pana și așteptarile sale, fostul ministru a plasat un post scriptum taios și a publicat integral interviul aparut in revista. ” P.S. Știu…