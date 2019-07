Stiri pe aceeasi tema

- O super vedeta pleaca de la Antena Stars. Vestea a fost data in direct, la Star Matinal. Telespectatorii Antenei Stars au luat parte, vineri dimineata, la emotiile de ramas bun ale Zizikai, pentru ca despre ea este vorba. Pentru frumoasa blondina astazi a fost ultima zi in sanul familiei Antena Stars.

- Surprize pentru telespectatorii "Star Matinal" de la Antena Stars. Incepand de astazi, emisunea are un nou prezentator, care ii va tine locul lui Andrei Stefanescu pana cand acesta se va reintoarce la carma emisiunii.

- Iasmina Milutinovici Hill este una dintre cele mai invidiate romance! Tanara, casatorita cu Bradford Hill, milionarul despre care s-a spus de nenumarate ori ca detine Statuia Libertatii, a venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni", dar nu singura, ci insotita chiar de american.

- Artista de muzica populara, Saveta Bogdan, a trecut prin momente delicate, in urma unui accident casnic. Aflata in America, acolo unde va locui cel puțin trei luni, interpreta a ajuns de urgența la spital. Ea a povestit in direct la Antena Stars, prin ce a trecut. „Am vrut sa fac și eu acolo o mancare,…

- Alex Velea si Antonia au fost prezenți miercuri seara la petrecerea VIVA! 2019, unde și-au etalat ținutele spectaculoase și au facut dezvaluiri interesante despre inceputul relației lor. „Eu visam la Antonia, așteptam sa vina o fata deosebita, speciala, care sa-mi bucure ziua și sa-mi intregeasca cariera,…

- Sonny Flame si sotia lui, Lena,s-au intors recent dintr-o vacanța, petrecuta in Maldive. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, inde a dezvaluit ca soția lui ar putea fi insracinata din nou. Ceo doi mai au o fetița impreuna. "Am intrat și in sala de sport. Știam dinainte, mi-am…

- Chiar daca nu a ramas deloc in relații bune cu fostele sale soții, Marcel Toader nu uita de acestea in preajma sarbatorilor Pascale și recunoaște ca le trimite mesaje cu urari. „Eu le dau mesaj tuturor fostelor mele sotii. Le doresc tot binele din lume si din toata inima mea o saptamana binecuvantata",…