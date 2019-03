Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la fostul conac ”Domnița Ralu”, devenit intre timp ”Casa Timiș”, Federația Romana de Fotbal și Grupul Cris-Tim au demarat un parteneriat strategic cu o durata de patru ani, prin care compania susține Echipa Naționala de Fotbal U21 și Cupa Romaniei. Prin acest parteneriat, cele doua entitați fac…

- Ajax Amsterdam a surprins intreaga lume a fotbalului cu victoria obținuta pe Santiago Bernabeu, scor 4-1, contra lui Real Madrid. Precedenta calificare in „sferturile" Ligii Campionilor a venit in 2003, cand din echipa „lancierilor" faceau parte Cristian Chivu și Bogdan Lobonț. ...

- In anul in care a caștigat Liga Campionilor cu formația italiana Inter Milano, unde l-a avut coleg pe Cristi Chivu, fostul fotbalist olandez Wesley Sneijder s-a casatorit cu Yolanthe Cabau. Dupa 9 ani, cei doi au decis sa se separe. Anunțul cuplului a fost facut printr-un comunicat comun. Olandezul…

- Antrenorul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, ar fi dorit sa demisioneze, duminica, dupa victoria cu Napoli, scor 2-1, din Serie A, informeaza News.ro.Citește și: Un fotbalist a murit pe teren in timpul unui meci Potrivit presei italiene, Massimiliano Allegri ar avea oferte…

- Atletico Madrid și Juventus Torino se infrunta astazi, de la 22:00, in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Mircea Lucescu (73 de ani) a prefațat partida in presa din Italia. Atletico Madrid - Juventus Torino e liveTEXT AICI Mircea Lucescu l-a avut sub comanda pe Diego Simeone, omul care a dus…

- Mircea Lucescu (73 de ani) a povestit ca a fost la un pas de un episod violent cu Douglas Costa (28 de ani) pe vremea cand il antrena la Sahtior Donetk pe actualul mijlocas ofensiv al celor de la Juventus Torino, scrie mediafax. Se intampla in 2011, dupa un Zenit - Sahtior Donetk 1-0 in grupele…

- Ionuț Lupescu, 50 de ani, nu a mai rezistat și s-a implicat in conflictul dintre Mircea Rednic, 56 de ani, și Mircea Lucescu, 73 de ani. „Kaiserul" l-a „ințepat" pe Rednic dupa declarațiile „Puriului" de sambata, cand a spus ca Lucescu s-a intalnit cu Lupescu și Ioan Andone pentru a discuta despre preluarea…

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat, ieri, cu unanimitate de voturi Codul de Etica al FRF, care va intra in vigoare la data de 1 martie 2019. Potrivit "Codului", la capitolul "Beneficii necorespunzatoare", federalii sunt avertizați in privința corupției. Oficialii FRF nu trebuie ca, direct sau indirect,…