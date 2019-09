L-a luat valul! Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, multumeste celor care “au votat” pentru Dancila

Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, face gafa dupa gafa in iesirile publice pe care le are. Obligat oarecum sa sustina conferinte de presa pentru a mai distrage atentia de la problemele politice actuale cu care se confrunta partidul de guvernamant, dar si in speranta ca va mai amortiza din caderea social-democratilor, Dobra reuseste sa ii surprinda pe putinii oameni care mai spera intr-o redresare a PSD macar la nivel judetean. Intr-o conferinta de presa sustinuta la Timisoara la sfarsitul saptamanii trecute, Dobra a facut doua gafe memorabile care au starnit indignare chiar si in randul colegilor…